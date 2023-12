SANjA VUČIĆ otvoreno priča o zdravstvenom problemu sa kojim se susrela, a pre kog je bila u depresiji iz koje nije znala kako da se izvuče, iskreno govori i o svom sadašnjem partneru, a prvi put priča i o tome kakav su odnos imali njeni roditelji.

Foto: ATA images

Sanja Vučić je još kao dete bila gojazna zbog čega kaže da iz tog perioda ima traume koje vuče i dan danas. Kada se pogleda u ogledalo, kada nije zadovoljna, vidi i dalje to "buckasto dete".

Foto: Novosti

- Kada se osvrnem na sve to i kada se prisetim svih tih stvari možda bi mi sada delovalo da to nije bilo toliko strašno koliko mi je možda tada delovalo - kaže Sanja i nastavlja:

- Bolelo me jeste u tim danima osnovne škole ali ja sam sa tim ljudima i mojim drugarima komunicirala i tokom srednje škole i nekako ja sam osoba koja zaboravlja sve što je neprijatno i ne volim da se dešavaju neprijatne situacije između mene i mojih vršnjaka ali me te traume nekako prate i dan-danas, kada se radi o kilaži i tim stvarima, to ume da me zaboli.

Danas Sanja vodi računa o svom izgledu, ali najviše zbog štitne žlezde sa kojom ima problem. Ona je u pomenutoj emisiji opisala kako je izgledao period života dok nije saznala od čega boluje.

- Ono što se prvo desilo je bila promena u raspoloženju. To je bilo možda 2017. godine na 2018. godinu, u to vreme je krenula grupa Huricane da se osniva a ja sam osećala da nisam ista Sanja kao pre - kaže ova muzička zvezda.

Foto: ATA images

Plakala je i ljutila se na male povode.

- Bila je zapravo konstantna prisutnost neke sveobuhvatne tuge koja je bila neobjašnjiva niti je imala bilo kakvog povoda - iskrena je pevačica koja je tada kaže pomišljala da joj to sve psiha radi.

- Prvo sam misila da nije možda u pitanju ljubavni život. Možda je to zato što sam sama, možda mi fali neko. Upustila sam se u vezu iznebuha i tada je već posle godinu dana te veze koja je u neku ruku bila kobna po mene i malo je rečeno turbulentna onda sam počela da ispoljavam baš te neke vidove depresivnog ponašanja gde je leto, avgust, a ja sedim kod kuće pokrivena jorganom, ispunjavam ukrštene reči kad bi trebalo da izađem sa društvom. Ništa nije moglo da izazove u meni radost i poletnost da prosto nečemu hrlim, puna života, već je fokus bio na tome da sam stalno umorna i da mi se spava, hronično sam bila neispavana i izmorena. Koža mi je bila jako suva, opadala mi je kosa, dobijala sam nekontrolisano na težini. Prvo što sam pomislila kada sam pričala sa majkom, jer uvek pričamo o zdravlju, je da sam loše i da moram sa nekim da razgovaram jer ne mogu da nađem snagu u sebi da živim. Otišla sam kod psihijatra u Kruševcu, kod jedne doktorke, pričale smo, postavljala mi je pitanja i neke afirmacije, a ja sam se na svaku raspalaka. Ona je ustanovila da je to možda početak neke kliničke depresije i da bi ja možda trebalo da počnem sa terapijom - iskreno kaže Sanja.

Foto: N. Skenderija, ARhiva Novosti, ATA images

Ipak, kaže da nije bila za to, "smatrala sam da autosugestijom mogu da dođem do rešenja. Duboko u sebi sam osetila da to nije to. Da sam bila sigurna da je to to što je doktorka rekla ja sam ta koja će prva da se uhvati za lek nego za bilo šta drugo.... U narednih šest meseci jako mi se pogoršalo stanje posebno u raspoloženju od depresije do neke manije ali agresivne gde su najmanje moguće sitnice mogle da pokrenu lalvinu agresije u meni".

Foto: Printscreen

- Nisam mogla da prepoznam simptome koji imaju veze sa štitastom žlezdom jer ja nisam znala da hašimoto postoji. I onda sam, vođena time da sam bila sevsna da su hormoni u pitanju, e sada nedostatak mog znanja endokrinološkog, ja sam prvo posumnjala na hormone ginekološke prirode i prvo sam otišla kod mog ginekologa. Sreća u nesreći je što je doktorka imala hašimoto i što je prepoznala moje simptome kao nešto što bi moglo da ima veze sa tim. Ja sam izvadila krv, ispostavilo se da tsh nije dobar - kaže Sanja.

Počela je sa terapijom, međutim danas joj više nije potrebna. Više ne pije lekove, ali redovno proverava hormone.

- Bilo mi je bolje, ali činilo mi se da mi je telesno sve gore i gore, da mi kosa sve više opada, da se sve više gojim i ja sam godinu i po dve pila terapiju i u jednom trenutku sam rekla više neću da pijem. Stala sam sa terapijom. Proverila sam hormone, bili su dobri bez leka, onda sam u saradni sa endokrinologom, prestala da pijem lek. Na tri meseca proveravam hormone i dobro su, bez leka. Nisam više na terapiji, ali antitela su i dalje prisutna, pratim funkciju štitaste žlezde - kaže Sanja.

Sanja je rođena u Kruševcu, gradu koji voli i u kom je provela najbezbrižniji deo svog života. Igrala se, kaže, u Čolak Anitinoj ulici, tu je završila osnovnu i srednju muzičku školu, u jednom trenutku je želela da bude i frizerka, a onda i da ode na jezike. Upisala je filološki fakultet arapski jezik, govori engleski, španski, portugalski i italijanski. O njenoj karijeri i uspesima se dosta toga zna, ali ono o čemu nikada nije pričala je odnos između njenjih roditelja.

Foto: Printscreen

- Zapravo roditelji mi nikada nisu bili razvedeni. Nikada ovo nisam pričala. Moj otac je godinama živeo u Austriji, nisu bili razvedeni ali nisu živeli zajedno, ali je otac dolazio veoma često. Nažalost, otac mi je preminuo pre par godina. Iskreno veoma ne volim da pričam o privatnom životu posebno o tom delu, ali prosto da ne bude zabune roditelji mi nisu bili razvedeni - kaže Sanja.

Mama Mevlida je bila često i u ulozi mame i tate. Ta njena jaka struktura, kako kaže profesorka Slavica Đukić Dejanović, ličnost njena, imala je veliki uticaj i na samu Sanju.

- Jako sam vezana za mamu i nikada naš odnos nije bio da smo mi drugarice. Moja majka je meni uvek bila majka, nikada drugarica, ona je meni bila prijatelj u smislu da smo imale vrlo otvorene razgovore i o mojim stahovim i o mojim željama i greškama. Bila je jako stroga na čemu sam joj jako zahvalna jer sam ja kao mala bila kao glina, trebalo je da se modelira. Ona je zahtevala neke stvari od mene, morala sam da idem na engleski, u smislu zahvaljivaćeš mi se jednog dana. Mama je bila i otac i majka u dosta navrata. Bila mi je jako velika zaštita ali čini mi se da ja nisam moga da spoznam ulogu majke i ulogu žene kao krhkog identiteta. Prosto meni nije bilo moguće da se moja majka zaplače, jer ako se moja majka zaplače onda nešto ozbiljno nije u redu. Zaplakala se kada je bila emisija "Sve za ljubav" i majka i ćerka su se susrele posle nekoliko godina. Kada sam je videla da plače ja nisam mogla da verujem. Vrlo retko je viđam da plače i dan-danas ona je, možda bi svako za svoju majku rekao nešto slično ali ja zaista nisam videla snažniju osobu od te žene - kaže Sanja za svoju majku i dodaje:

- Neke paradigme tog ponašanja sam ja pokupila za sebe a nemam suštinski tu snagu u sebi da mogu da se nosim sa takvom jednom energijom. Ona je uvek stajala za pravdu i pred muškarcima od 2 metra i 150 kilograma. U to vreme '90. i 2000. kada je ona pevala, prosto nije bilo sile da nju spreči i pred tim muškarcima koji su bili i naoružani možda, ali pred nabojem te energije nije mogao niko da se suprotstavi njoj. Vidim kako godine prolaze i kako je starija vidim da je malo mirnija. I danas imam starhopoštovanje od nje, bilo bi mi strašno da je razočaram u bilo kom segmentu mog života - kaže Sanja.

Iako je za mamu veoma vezana i imaju blizak odnos, mama nikada nije volela da upoznaje Sanjine momke. Nije upoznala ni njenog sadašnjeg partnera.

Foto: Novosti

- Moja mama je inače osoba koja ne voli previše da se intimizira sa mojim partnerima kaže: "Dok se ne udaš ja ću da budem na distanci", tako da je retko kog mog partnera upoznala i zapravo bila bliska. Ja sam sa druge strane drugačija i uvek sa roditeljima svojih partnera sam bila bliža nego sa partnerom, više sam njih volela. Umiljata sam jako i nemoguće je da me ne prihvate. Budem pristojna i taj odnos se i desi. Mama je sa druge strane vrlo radikalna, ona poštuje svakog mog partnera i daleko od toga da ona ne želi nego prosto ona je takva, malo je i zatvorena ima svoj neki mir koji ne remeti novim poznanstvima - kaže Sanja.

O partneru retko govorio u javnosti a sada je sa osmehom rekla:

- Nenad postoji to je moj sadašnji partner. Već neko vreme smo zajedno i trudimo se da zajedno odrastamo, kako naša veza ima progres da tako i mi sazrevamo - kaže Sanja.

Foto: Novosti

O tome da li razmišlja o venčanju ili roditeljstvu Sanja kaže:

- Najidealnije zvuči to "neka ide sponatno pa ćemo videti", ali ja sam tradicionalana osoba volela bih da imam i venčanje i svadbu i naravno planiram i želim da se ostvarim kao majka ali i dalje nekako u sebi osećam da mi nije vreme. Ne znam to da vam objasnim ali osećam se baš kao dete, kao mlad duh, kao da se ne bih snašla. Opet, slušala sam priče i žene su mi rekle kada se bude desilo upaliće ti se ta lampica i moćićeš. Ali, sada sam fokusirana na karijeru i volela bih da sebe izgradim u tom smislu i onda kada i sama finansijski stanem na noge da budu dovoljno čvrste i kada uslovno rečeno budem mogla i sama da podižem dete, nikada se ne zna šta nosi dan šta nosi noć i meni je majka govorila "osoba za koju se udaš može ti biti najveći neprijatelj i onda kada imaš gde da odeš sa svojom decom bez da zavisiš od bilo koga ili da se bojiš bilo čega tada znaš da si uspela". I to je meni jako važno, da se ja obezbedim, da imam i krov nad glavom, i određeni stečeni kapital, i finansijsku bezbednost i onda posle prosto mogu da kažem da sam spremna.

(BLIC)

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom