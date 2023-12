MARIJA ŠERIFOVIĆ je dobila bebu, a trudnoću je iznela surogat majka. Pevačica je dete godinama priželjkivala i ta želja joj je konačno ispunjena.

Sada se povodom prinove oglasila Marijina najbolja prijateljica, Jovana Pajić.

- Ona je sve lepo napisala, što sam joj ja i poželela. To je za javnost nova vest, ali mi koji smo joj najbliži smo znali sve od samog početka. bili uz nju. Presrećna sam, sa njom delim sreću! Delimo ljubav i sreću zajedno sa njom. Puno ljubavi je usmereno ka njemu - rekla nam je Jovana.

A povodom ovoga se oglasio i njenog polubrat Danijel Pavlović.

- Prinova? Ne razumem? Ja stvanrno ne znam o čemu se radi - rekao nam je on zbunjeno.

Ovom prilikom pevačicinog otac Rajko Šerifović koji je podelio sledeće:

- U šoku sam. Marija mi je zabranila da dajem izajave pre osam sati, ali ovim putem želim da vam kažem da sam najsrećniji čovek na svetu i da je ona sve uradila to a da ništa nismo znali. Srećan sam što me je zvala da vidim dete.Posle 18 godina smo nekako uspostavili odnose i ona a i njena majka Verica su me pozvali da ga vidim.

