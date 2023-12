MARIJA ŠERIFOVIĆ DOBILA BEBU: Surogat majka iznela trudnoću

MARIJA Šerifović je dobila bebu, dete koje je godinama priželjkivala se rodilo početkom decembra, a trudnoću je iznela surogat majka.

Marija Šerifović ovu godinu ispraća držeći u naručju svoj dete o kom je oduvek maštala. Ceo proces trajao je dugo i dolazak bebe držan je u strogoj tajnosti, uzme li se u obzir da je trudnoću iznela surogat majka.

Poznato je da je Marija Šerifović godinama unazad isticala da želi da dobije dete.

O svojoj želji da ima bebu je govorila u jednoj televizijskoj emisiji.

- Jako je intimno je to pitanje, pogotovo u ovom trenutku i ovom slučaju. Nisam promenila to mišljenje i radujem se tom trenutku koji se verovatno i bliži. Generalno sve što ima veze sa detetom je ozbiljna stvar i oko toga nema šale. Kod mene će se to veoma planirano desiti, kada budem bila spremna da suštinu svog života podredim Šerifoviću junioru. Znam koje će ime biti, ali ne mogu da kažem - rekla je pre godinu i po dana Marija Šerifović.

Osim toga, kada je nedavno sa pratiocima na Instagramu slavila 20 godina od izlaska svog prvog albuma, oni koji znaju da čitaju između redova mogli su da primete da se nešto sprema budući da je tada ponovo spomenula "Šerifovića juniora".

- Hvala vam što ste zajedno sa mnom prolazili kroz razne moje faze. Kako muzičke, umetničke, životne, karakterne, psihičke. Hvala vam što ste tu, što starite sa mnom. Sede su već krenule lagano. U našim životima imaju dva najznačajnija datumu, kada se rodite i kada shvatite zašto. Dok se ne rodi Šerifović junior vi ste do tada moje zašto. Hvala vam što ste posebni, što imam najdivniju publiku, hvala vam što ste normalni. Moja bitka nije bila nimalo laka, nije bilo lako biti drugačiji, na tom razumevanju vam posebno hvala. Potrudiću se da vam sledećih 20 godina budu jednako zabavno kao ovih prvih 20 i ujedno da vam kažem da je album gotov, jedva čekam da izađe prvoj nedelji meseca oktobra. bez vas Marija Šerifović ne postoji - rekla je Marija u videu na Instagramu.

Prilikom gostovanja u emisiji "Zvezde Granda Specijal" još pre četiri godine naglasila je da želi da napusti svoje mesto članice žirija kako bi dobila bebu: "Kad napustim "Zvezde Granda" biću majka. Želim tome ozbiljno da se posvetim, a ne da mi dete čuvaju babe i dede". Marija, ipak, nikada do sada nije ni u naznakama otkrila da će trudnoću izneti surogat majka.

Kada je pre nekoliko godina komentarisala prognozu astrologa, koji su rekli da će Marija definitivno dobiti bebu i to ne jednu već blizance, Marija je rekla: "Volela bih da nisu u pravu. Jedno dete mi je sasvim dovoljno".

Marija Šerifović je srpska pop pevačica i jedina srpska pobednica Evrovizije, a ogroman talenat za muziku nasledila je od svoje mame, legendarne pevačice narodne muzike Verice Šerifović. Marija je, naime, rođena 14. novembra 1984. godine u Kragujevcu.

2003. godine Marija izdaje svoj prvi album pod nazivom „Naj, najbolja“ na kome se našlo čak 8 hitova i od tog momenta njena biografija postaje bogatija. Marija je 2004. godine osvojila prvo mesto na Budvanskom festivalu sa pesmom „Bol do ludila“, dok je 2005. godine bila sedma na Beoviziji sa pesmom „Ponuda“ i prva na Radijskom festivalu sa pesmom „U nedelju“. Godine 2006. je objavila drugi album „Bez ljubavi“ sa brojnim hitovima, a naredna godina postaće možda i najvažnija u njenoj karijeri. Ona je 21. februara održala svoj prvi koncert u Sava centru, a samo nekoliko dana kasnije, 8. marta, je pobedila na Beoviziji sa pesmom „Molitva“. Ona je 12. maja donela na Evroviziji prvu pobedu Srbiji kao samostalnoj državi. "Molitva" je i dalje veliki hit među evrovizijskom publikom i prema mišljenju mnogih, jedna od najlepših balada koja se pojavila na ovom prestižnom takmičenju.

2014. izlazi album "Hrabro" koji obiluje pop hitovima, a zaokret u Marijinoj karijeri dešava se 2015. godine sa singlom „Pametna i luda“. Ređali su se hitovi "Sama i nervozna", "Deo prošlosti", "Nije ljubav to", "11". Ove godine je izdala album "Dolazi ljubav" sa kog su se izdvojili veliki hitovi "Pola srca" i "Drugačija".

Član je žirija u takmičenju „Zvezde Granda“. Trenutno drži rekord kao jedina pevačica koja je šest puta uzastopno rasprodala dvoranu "Sava centra". Za sledeću godinu je najavila je svoju veliku koncertnu turneju "Dolazi ljubav" koja kreće koncertom iz Arene Zagreb u martu.

Marija je i prva javno deklarisana LGBT pevačica u Srbiji.

I pored svih velikih uspeha koje je postigla, najveća želja bila joj je upravo da dobije bebu.

