MOJ GENIJE: Snežana Đurišić istakla kome je posvetila novu pesmu (FOTO/VIDEO)

NACIONALNA istaknuta estradno-muzička folk umetnica Srbije, Snežana Đurišić objavila je novu pesmu „Moj genije“.

Foto: ATA images

Snežana je predstavila numeru koju je komponovao Ljuba Kešelj, tekst je pisao Tešo Mrkonjić, a aranžman je poveren Aleksandru Sofornijeviću.

- Svako ko je moj, on je genije. Ne bih to sada usmerila baš na nekoga… Neka misle – rekla je Snežana koja je poznata kao surovi profesionalac a sada je otkrila i da li ju je to koštalo tokom njene duge karijere.

-Jeste. Koštalo me je da se nekolicina kolega možda čak i naljutila na mene, ali srećom privremeno. Jel brzo shvate da je u pitanju nešto što se zove kvalitet i nešto što treba tako. Samo kada sam sigurna da to morad tako da se svira i tako da se peva, ja onda to i tražim – ispričala je Snežana.

Snežana je priznala da postoje kompromisi na koje nikada ne pristaje.

-Posao podrazumeva mnogo kompromisa, a ja nikada ne pristajem na foliranje. Jer to nije kompromis nego foliranje. Nikada nisam zamerila nekome ko ne zna ali kada neko sebe ističe kao osobu koja sve znba a to jnije tako, onda odreagujem.

Da odluči da snimi pesmu „Moj genije“ Snežana je razmišljala punih mesec dana.

-Dobila sam pesmu od Ljube Kešelja i razmišljala sam neko vreme. Kada sam ponovo preslušavala ovu uz još neke pesme koje sam dobila, odlučila sam se za nju, a onda sam pustila pepsmu nekolicini svojih kolega i svi su se pozitivno izrazili. A sada. šta će dalje biti, to od publike zavisi - završava istaknuta umetnica.

Kompletan intervju sa Snežanom, kao i atmosferu sa promocije pogledajte u nastavku, u videu ispod:

