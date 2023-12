NAŠLA SE NA PRAVOM MESTU I PRE TIH ARENA: Milena Plavšić o uspehu Aleksandre Prijović

MILENA PLAVŠIĆ dobitnica je priznanja Nacionalni muzički umetnik, najvišim odličjem koju Savez estradno muzičkih umetnika Srbije može da dodeli, te je otkrila je koliko je teško zaslužiti ovu nagradu i progovorila o mlađim kolegama, između ostalog i o Aleksandri Prijović.

Milena nije mogla da sakrije radost zbog nagrade koju je danas dobila.

-Prošle godine sam dobila nagradu za životno delo i nisam sada očekivala ovakvo priznanje, mada sam se negde potajno nadala. Presrećna sam, to je jedno ogromno poštovanje mom radu i mojim godinama. Radujem se svakoj mojoj nagradi, jer nemam iza sebe ni PR-ove niti neku drugu organizaciju i zato mi je svako priznanje možda još i više doživljavam. Jer ima mnogo onih koji vole da pevaju, i pevaju, i nije lako ni doći do izražaja danas – rekla je Milena

Pevačica se osvrnula na mlade kolege, a posebno je apostrofirala Aleksandru Prijović koja u poslednje vreme beleži neverovatan uspeh.

-Najpre čestitam Aleksandri koja je jedna skromna mlada devojka koja divno peva. Ne bih imala neki specijalni savet za nju, jer ona ima od koga da dobije prave savete. Ona je u takvom okruženju, u takvom društvu da joj ne fali ni jedan pravi savet. Vidim da ona sve to upija, sluša i ide pravim putem, i želim joj svu sreću – istakla je Plavšićeva.

Iako je Prijin uspeh za mnoge pevače iznenađenje, za Milenu to nije.

-To je bilo očekivano kad-tad. Devojka dobro peva. Istina da recept za uspeh ne postoji, pojedini kažu da je možda sve prebrzo. Ja bih dodala da se, osim što lepo peva, našla na pravom mestu u pravom trenutku i pre tih Arena. I onda je taj sklop započela, a imala je i ljude koji su to videli od Brene do drugih. Znali su da je upute kuda gde i kako. Ona je sve to poslušala, dobila je lepe pesme i zaista je napravila jedno čudo, za mene neverovatnmo za tako kratko vreme. Sve čestitke joj upućujem. Šta drugo čovek da kaže posle jednog takvog uspeha jedne mlade devojke i to iz narodne muzike kojom se i ja bavim nego kapa dole – dodala je Milena .

