Brajan Adams u Beogradu - Rokenrol spektakl od koga se mnogo očekuje!

ZA nekoliko sati, Beograd će zaroniti u vrtlog žestogo zvuka i emocija, jer jedna od najvećih rokenrol ikona, Brajan Adams, stiže u Štark Arenu.

Foto Steven Stanley

Ovaj muzički virtuoz, svetski poznat po nezaboravnim hitovima, donosi rokenrol spektakl koji će se dugo prepričavati.

Adams, čije ime je sinonim za strast prema muzici, u okviru svoje globalne turneje "So Happy It Hurts", po treći put staje pred srpsku publiku. Svetski putnik i muzički genije, razgaliće srca svojih obožavalaca izvodeći legendarne hitove poput "Summer of '69", "Heaven", „Run to you“ "Everything I Do, I Do It For You", obećavajući eksploziju iskonske rokenrol energije.

Impresije fanova na društvenim mrežama govore u prilog tome da je ovo događaj koji Beograd s nestrpljenjem očekuje, a zanimljivo je da su obožavaoci pokazali svoju odanost na jedinstven način – inicijativom da svetskom rok staru priprede senzacionalan doček na beogradskom aerodromu, što u velikoj meri govori o poštovanju koje Adams ima kod domaće publike.

Od večerašnjeg koncerta fanovi (s razlogom) očekuju mnogo, a da li će Adams scenu podeliti sa Beyonce, kao što se poslednih nedelja spekulisalo u javnosti, ostaje da se vidi!