MOJ PUT: Ivan Milinković dao svoj muzički pečat beogradskoj publici (FOTO/VIDEO)

PEVAČ Ivan Milinković sa svojim bendom "Infuzija" održao je večeras veliki koncert u MTS dvorani u Beogradu.

Foto: Novosti

Pola sata pre koncerta ekipa "Večernjih Novosti" porazgovarala je sa Ivanom, gde je on podelio utiske pred sam izazak na scenu. Foto: Novosti

- Biće mi dva pevačka gosta, ženska, gde ćemo zajedno pevati duete. One će pevati svaka svoju popularnu ili divnu numeru, zaista. Zatim, biće jedan gost iznenađenja - rekao je Ivan na početku razgovora. Foto: Novosti

- Ono što je bitno reći, da će u živom aranžmanu, u osam numera uzeti učešće "Vonder strings" ili "Gudački kvartet" sjajnih devojaka, koje uz nas zaista sliku zvučnu podižu na jednu višu lestvicu i to je ono što bih ja rekao muzička magija, stvarno. Foto: Novosti

- Verujte, da uživali smo na probama. To je bil ono brušenje. Znate, ono, kada je već, pitaju da li smo spremni. Mi smo spremni odavno. To je to, kako bih rekao, ona glazura - završava Ivan. Foto: Novosti

Kompletan intervju sa Ivanom, kao i atmosferu sa koncerta, pogledajte u nastavku, u videu ispod:

BONUS VIDEO:

"NOVOSTI" INTERVJU: Aca Regina otkrio sve o saradnji sa Filharmonijom