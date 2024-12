KONSTITUTIVNA SEDNICA TREBINJSKOG PARLAMENTA: Butulija na čelu Skupštine

ZDRAVKO Butulija, odbornik SNSD, izabran je za novog predsednika Skupštine grada Trebinja. Butulija je dobio poverenje 23 odbornika, dok su četiri bila protiv. Butuliji je ovo peti odbornički manadat.

D. Curać

- Prvo da se zahvalim SNSD koji me je kandidovao na tu važnu funkciju. Želim da zahvalim i svim odbornicima koji su bili za moje imenovanje, ali i onima koji su bili protiv jer to je njihovo demokratsko pravo. Nadam se da ćemo zajednički raditi u interesu građana Trebinja, donositi najbolje odluke u dobroj atmosferi, a to od nas očekuju građani koji su nam dali poverenje - istakao je Butulija.

Protiv izbora Butulije za predsednika gradskog parlamenta bila je Milica Radovanović (SDS - Volja naroda).

- Glasala sam protiv ne zato što je Zdravko Butulija predložen već zato što nije ispoštovan član 22. Poslovnika o radu Skupštine, koji podrazumeva da su o izboru kandidata za tu funkciju neophodne konsultacije sa svim političkim partijama i odbornicima, što nije učinjeno - pojasnila je Radovanovićeva.

Čestitke Butulije uputio je i gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je za zamenika gradonačelnika predložio Dražena Boškovića iz SP, koji je i u prethodne četiri godine obavljao tu funkciju. I za Boškovića su glasala 23 odbornika.

Bez predloga KAKO je naveo predsednik Komisije za izbor i imenovanje, Luka Petrović (SNSD), potpredsednik lokalnog parlamenta nije biran, jer nije pristigao nijedan predlog. To će biti učinjeno na nekoj od narednih sednica.

- Hvala građanima koji su nam ukazali poverenje i u naredne četiri godine. Moja saradnja sa Boškovićem bila je odlična i zato je on predložen da i dalje obavlja tu funkciju - naglasio je Ćurić.

Na prvoj sednici bila je prisutno 27 odbornika od 29 koliko čini trebinjski parlament. Za dva odbornika nisu stigli sertifikati iz CIK BiH.