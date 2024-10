KONFERENCIJA „CYBER SECURITY“ Trivan: Visoka ulaganja u zaštitu ključna su za cyber otpornost m:tel-a

TELEKOMUNIKACIONA industrija u Bosni i Hercegovini suočava se sa sve većim izazovima u oblasti cyber sigurnosti, a otpornost na moderne prijetnje i incidentne situacije postaje ključna za kontinuirano poslovanje.

Foto: Promo

Na konferenciji o cyber sigurnosti, u organizaciji Američke privredne komore u BiH, generalna direktorka kompanije m:tel Jelena Trivan, istakla je značaj proaktivnih mjera u zaštiti kritične infrastrukture i važnost strateškog planiranja.

- Ulaganja m:tel-a u zaštitu su ogromna, gotovo 12% IT budžeta ide za mere zaštite, a jednako toliko za edukaciju naših stručnjaka. Primera radi, naša infrastruktura koja uključuje oko 7.500 baznih stanica, uspešno je prošla ispit kada je došlo do velikih prekida u snabdevanju električnom energijom u regiji, a svega 100 stanica je bilo pogođeno, i to ne u istom trenutku. To pokazuje da su naša ulaganja u zaštitu opravdana i da smo spremni za buduće izazove - izjavila je Trivan.

Posebno je naglasila važnost „cyber higijene“, odnosno svijesti i znanja zaposlenih unutar kompanije. „Najveći broj cyber napada počiva na socijalnom inženjeringu, ciljajući pojedince unutar organizacije. Zbog toga smo posvećeni kontinuiranoj edukaciji svih nivoa upravljanja u m:tel-u, kako bi svaki zaposlenik bio svjestan potencijalnih pretnji. Ni jedna tehnologija ne može zaštititi kompaniju od neinformisanih pojedinaca, a to je odgovornost svih nas“, dodala je Trivan.

Govoreći o lancu snabdijevanja, Trivan je istakla da m:tel pažljivo bira dobavljače i partnere, stavljajući sigurnost ispred cijene:

- Na naše poslovne odluke često utiču cene, ali nikada na uštrb sigurnosti. Zbog toga unutar kompanije imamo razrađen sistem testiranja opreme i softvera koje nabavljamo, kako bismo osigurali da sve što se koristi u našim sistemima ispunjava najviše standarde sigurnosti.

Jelena Trivan je, takođe, naglasila jedinstvenu ulogu m:tel-a u zaštiti korisnika, posebno najmlađih, koji su često laka meta za predatore na internetu. „m:tel je jedini operater u BiH koji, kroz posebne usluge, brine o sigurnosti naših korisnika. Naša odgovornost je ne samo da zaštitimo naše sisteme, već i da omogućimo našim korisnicima sigurnu komunikaciju.“

Na panelu su, pored Jelene Trivan, učestvovali i generalni direktor BH Telecoma Amel Kovačević te generalni direktor Telemach BH Admir Drinić, koji su razmijenili iskustva i izazove s kojima se suočavaju telekomunikacione kompanije u oblasti cyber sigurnosti.