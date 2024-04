SVAĐA DODIKA I VUKANOVIĆA KULMINIRALA KRIVIČNIM PRIJAVAMA: Uvredljivi plakati iz Trebinja završili kod tužioca

SVAĐA predsednika RS Milorada Dodika i lidera "Liste za pravdu i red" Nebojše Vukanovića, inače, najglasnijeg opozicionog poslanika u RS, a koja je počela prošlog četvrtka na posebnoj sendici Narodne skupštine RS, dobila je epilog u vidu krivične prijave koju je Vukanović podneo protiv Dodika Okružnom tužilaštva u Trebinju.

Foto V. Tripić

Kako je naveo, bio je primoran da to učini zbog krivičnog dela ugrožavanja bezbednosti. Povod za ovo su bili plakati, koji su se pojavili po Trebinju sa slikom Vukanova i natpisom "korisni idiot američke ambasade".

Inače, natpis na plakatu je izrekao Dodik na sednici Skupštine RS, citirajući američke izveštaje.

Nakon što je Vukanović podneo krivičnu prijavu, Dodik je izjavio da je lider "Liste za pravdu i red" Nebojša Vukanović, kako tvrdi američka obaveštajna zajednica, "politički klovn i korisni idiot", i da mu je zadatak da galamom zaustavi sve što je korisno za Srpsku, ali da u Srpskoj ima svu slobodu za svoje performanse.

- Naravno, on ne može da napravi ništa. Nije taj kapacitet, ali i Amerikancima treba korisni idiot - naveo je Dodik.

Predsednik RS je istakao da Vukanović uživa punu slobodu u Srpskoj, kao i svaki građanin.

Stvaraju atmosferu linča NEBOJŠA Vukanović je osim predsednika Dodika, podneo krivičnu prijavu i protiv nepoznatih osoba, i aktivista Saveza nezavisnih socijaldemokarata koje optužuje da su lepili plakate po Trebinju sa lažnim sadržajem, stavljajući mu "metu na čelo i stvarajući atmosferu linča".

- Ima svu slobodu za svoje performanse kojima nastoji nešto da blokira i da plasira američke laži. Srpska je stabilna i glavni zadatak vlasti je da obezbedi da se svaka osoba oseća bezbedno. Institucije to garantuju svima, pa tako i Vukanoviću - naveo je Dodik.

Ako se već upustio u priču da se politički obračunava s nekim ko je za Srpsku nešto napravio, Dodik kaže da bi Vukanović trebalo da podnese da čuje i malo istine u Narodnoj skupštini RS ili na bilo kom drugom mestu.

- U svakom slučaju, njegovo pravo da politički deluje nikada nije bilo ugroženo ili dovedeno u pitanje, ali njegove namere i ciljevi su da zgadi sve i za tuđe interese ruši Republiku Srpsku. On je neko ko šuruje sa strancima protiv svoje zemlje, Republike Srpske, samo da bi se dočepao pozicije. I u tom šurovanju neki su, poput Vukanovića, dospeli, ni manje ni više, do uloge korisnih idiota. Ili, kako to Ameri kažu, korisnih budala - naveo je Dodik.

Vukanović je, s druge strane, poručio da je podneo krivičnu prijavu protiv predsednika Srpske Milorada Dodika zbog, kako je naveo, ugrožavanja bezbednosti, iznošenja pretnji, uvreda i javnih poziva na linč sa skupštinske govornice.

- Da sam kojim slučajem uradio nešto slično, pretio Dodiku ili nekom od njegovih saradnika, odmah bih bio uhapšen i procesuiran, ali je naše pravosuđe pod kontrolom vladajuće partije, pa zbog toga niko ni za šta ne odgovara - naveo je Vukanović.