"AMBER ALERT" USKORO I U SRPSKOJ: Institucije RS rade na pokretanju sistema "Pronađi me" po ugledu na Srbiju

NESTANAK dvogodišnje Danke Ilić iz Bora upalio je sve moguće alarme i u institucijama Republike Srpske koje rade svakodnevno da se i u Srpskoj uvede sistem "Amber alert" po ugledu na Srbiju.

Foto: Tanjug

Da će pomenuti sistem biti uskoru u funkciji u RS potvrdio je i ministar unutrašnjih poslova RS, Siniša Karan, koji kaže da su u toku intenzivne aktivnosti oko uvođenja sistema ranog obaveštavanja o nestalim licima "Amber alert".

Izrazio je nadu da će veoma brzo biti uspostavljeni svi neophodni tehnički kapaciteti za njegovo pokretanje. Aktivnosti oko uvođenja ovog sistema su vođene i pre nestanka dvogodišnjakinje iz Bora, ali su sada pojačane.

- U Srpskoj nema aktuelnog slučaja nestanka deteta, niti nerešenih slučajeva, ali u takvim situacijama policija deluje odmah potpuno isto kao sistem "Amber alert" samo što nije vidljiv. Važno je da MUP iste sekunde reaguje po prijavi i animira sve druge u tom sistemu. Mediji su jedni od najvažnijih karika da obaveste o prikupljenim obaveštenjima nakon nestanka dece - rekao je Karan.

Kako bi ubrzali proces uvođenja sistema "Amber alert" u Srpskoj, predstavnici MUP RS posetili su i Centar za nestalu i zlostavljanu decu u Novom Sadu s ciljem razmene iskustava.

Olivije Zimonja, načelnik Jedinice za visoko tehnološki kriminal u Upravi kriminalističke policije MUP RS izjavio je da je cilj da se unapredi rad u segmentu potrage za nestalima, a posebno potrage za decom.

Protokol za zaštitu dece INAČE, u Vladi RS su u ponedeljak četiri ministra potpisala protokol za zaštitu dece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja. - Primarna svrha protokola je unapređenje društvene brige i zaštite dece u RS, i obezbeđivanje pravovremene pomoći u svim situacijama kada je dete izloženo nekom obliku nasilja, zanemarivanja ili zlostavljanja - saopšteno je iz Vlade RS.

- Cilj je da potraga za decom dobije novu dimenziju i da se da mogućnost da se javnost pravovremeno animira i doprinose pronalasku deteta. Srbija je prošla sve te korake od ideje, implementacije, a evo, danas, svedočimo i o upotrebi tog sistema - rekao je Zimonja.

Istakao da se sastanak podudario sa prvim aktiviranjem sistema "Amber alert" u Srbiji i da su vidljive brojne prednosti i mogućnosti.

Osnivač Fondacije "Pronađi me" Igor Jurić i jedan od domaćina delegaciji MUP RS pozdravio je inicijativu MUP RS, istakavši da se nadao da sistem za uzbunjivanje "Amber alert" neće morati da se koristi, ali da se to desilo i da je sa tehničke strane sistem opravdao uvođenje. Dodao je da je potrebno uvezivanje regiona u sistem "Pronađi me", kako bi sve zemlje reagovale odmah po nestanku deteta.

- Kada neko dete nestane u Srbiji, a vi u Srpskoj ne reagujete odmah, kao mi, i obrnuto, nećemo imati dovoljno uspeha. Zato sam insistirao na uvezivanju čitavog regiona. Prvo uvezivanje biće između Srbije i Srpske, odnosno BiH - rekao je Jurić.