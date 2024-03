ŠMIT POKUŠAVA DA SAČUVA SVOJU PLATU OD 24.000 EVRA: Dodik - On nema ništa sa evropskim putem BiH

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je poručio da Kristijan Šmit nema ništa sa evropskim putem BiH jer je lažan i to što će mu, kako kaže, Amerikanci i drugi omogućiti da dođe na sednicu Saveta bezbednosti UN, kada se bude razgovaralo o BiH, ne znači da je on legalan.

- Svi lopovi beže od tog svog lopovluka, pa i on. On sada pokušava svim naporima da dođe na sednicu Saveta bezbednosti UN kada se bude razgovaralo o BiH. Amerikanci i drugi će to njemu upriličiti, ali to ne znači da je on legalan ni posle toga. Sve što iznosi na javnoj sceni obilazi Evropu, stalno petlja, prebacuje krivicu na Republiku Srpsku, naveo je Dodik.

Prema rečima Dodika, Šmit takvim ponašanjem pokušava sebi da obezbedi neku bitnost.

- Naravno da ga na zapadu niko neće pitati gde mu je imenovanje, a ovde dođe i bavi se evropskim putem. Evropljani moraju znati da, ukoliko Šmit nametne bilo kakvo rešenje, Republika Srpska će reagovati. Ako dođe do intervencije, mi ćemo doneti naš Izborni zakon, jasan je predsednik Republike Srpske i ističe da Šmit uporno pokušava da očuva svoju platu od 24.000 evra.



