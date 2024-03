DIREKTNE PRETNJE I UCENE: Dodik razobličio maligni uticaj SAD u BiH

U ZAJEDNIČKIM institucijama predstavnici NSRS i Parlamenta Federacije danas svojim odlukama zajednički grade evropsku budućnost BiH, koja će dati novi zamah i bolju perspektivu za sve ljude u BiH, rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Foto: Petar Milošević

- Bilo je potrebno puno rada da dođemo do zajedničkih rešenja i da sve strane preuzmu odgovornost da ispunimo ono što je EU od nas tražila i zbog toga je još važnije usvajanje ključnih zakona. Jednako smo zaslužni za svako rešenje i napredak koji smo ostvarili. I u EU su svesni da je BiH napravila čudo i na njima ostaje da to zvanično potvrde. Istovremeno kako se BiH približava datumu otvaranja pregovora, iz SAD se pojačava pritisak - istakao je Dodik na Iksu.

Navodi da je jasno da SAD ne odustaju od svojih interesa na ovom prostoru i da na sve načine pokušavaju da obesmisle domaća rešenja.

- Način delovanja je poznat, direktne pretnje i ucene ili nas obaveštavaju preko svojih nevladinih organizacija kako sve što smo napravili ne znači ništa. Juče smo mogli čuti novu skandaloznu poruku i to od zamenice pomoćnika sekretara za globalne poslove Ministarstva finansija Sjedinjenih Država, gospođe Moris, koja je istakla da je njihov cilj da izoluju Republiku Srpsku - kaže Dodik.

Zanimljivo je, ističe on, da je na dan kada je bilo zakazano suđenje u montiranom postupku koji Amerika preko Šmita vodi protiv njega, kako bi se obračunala s Republikom Srpskom Ana Moris imala sastanak u prostorijama SIPA.

- Isti dan američki poslušnici iz Tužilaštva pokušali su da grade predmet na izjavi službenika SIPA i na kraju nisu ništa postigli. Mora da je to razlog besa gospođe Moris, koji ju je doveo do toga da preti svakom živom biću koje da podršku Srpskoj da će se velika Amerika obračunati i s njima. I na to je spala velika i moćna Amerika, da nakon političara preti bankama, privrednicima i svim ljudima - naveo je Dodik.

(RTRS)