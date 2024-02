OŠTRO REGAOVANJE SRPSKE NA POSTUPKE FEDERALNOG MINISTRA: Isak veličao zločince

MINISTAR unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak, koji je pozirao sa veteranima "Živiničkih osa", jedinice tzv. Armije BiH trebalo bi da se nađe "iza brave" jer veliča one koji su počinili zločine nad Srbima, smatra predsednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić.

Foto: Pritnskrin/BHRT

Dodao je da je Isak pozirao sa veteranima te jedinice koji su bili u vojnim uniformama, te je podsetio na činjenicu da je jedan od pomoćnik komandanta "Živiničkih osa" pravosnažno osuđen za zločine nad Srbima u Srebrenici.

To, kaže Kojić, jasno govori da je ova jedinica bila otvorena za sve one koji su bili spremni činiti zločine nad srpskim narodom i da veterani takvih zločina nagrađuju Isaka, koji sve to objavljuje na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije.

Umesto da sankcioniše okupljanje u vojnim uniformama koje nisu zvanične uniforme vojnih snaga BiH, Kojić je istakao da Isak dobija i zlatni orden te jedinice "za doprinos u odbrani BiH i njenih građana, kako u vojnom, političkom, privredno-ekonomskom tako i u obrazovno-vaspitnom pogledu".

Pretnje BRANIMIR Kojić ističe da Ramo Isak svakodnevno preti hapšenjima Srba, što je jedan od dokaza da je BiH zemlja apsurda, i da na ovim prostorima neće biti mira, suživota i tolerancije, jer su federalnom ministru i dalje u glavi rat, krv i ubistva.

- Da li je ovo poruka političkog Sarajeva da će i institucionalno podržavati sve one koji su ubijali srpsku nejač, koji su činili zločine i koji danas dele ordenje političarima koji su bili u raznim vojnim formacijama, a do dan danas nisu osuđeni niti optuženi - kaže Kojić.