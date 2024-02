STANIVUKOVIĆ PORUČIO DA NIJE IGRAČ SNSD: Predsedništvo PDP za 15 dana otkriva ime kandidata za gradonačelnika

PREDSEDNIŠTVO Partije demokratskog progresa (PDP) je nakon više od šest sati zasedanja zadužilo rukovodstvo partije, predsednika, počasnog predsednika i četiri potpredsednika partije iz Banjaluke da u narednih 15 dana predlože kandidata za gradonačelnika na lokalnim izborima.

Draško Stanivuković, Foto A. Čavić

Tim potezom za sada je mirnija situacija u toj partiji oko kandidature Draška Stanivukovića za gradonačelnika Banjaluke.

Danima pre sednice trajalo je prepucavanje Igora Crnatka i Milka Grmuše sa jedne strane i Stanivukovića sa druge o njegovoj kandidaturi. Prepucavanje je otišlo toliko daleko da je Stanivukoviću poručeno da će biti pre kandidat SNSD, a ne PDP. Da li je došlo do pomirenja Stanivukovića i Crnatka? - pitanje je koje su novinari postavili upravo Stanivukoviću.

- Verujem da će sve biti dobro. Strpljen - spasen može dati rezultate i PDP će ostati stabilan - odgovorio je Stanivuković.

Komentarišući optužbe koje mu se spočitavaju o tome da je postao blizak sa Miloradom Dodikom i SNSD, rekao je da su to insinuacije i laži bez pokrića.

Odlučni u svojoj politici NAKON sednice Predsedništva, Branislav Borenović, lider PDP, poručio je da ta stranka ostaje snažna, čvrsta i odlučna u svojoj politici. - Rukovodstvo PDP će u narednim danima izaći u javnost sa stavom po pitanju kandidature za najvažniju funkciju u Banjaluci - napisao je Borenović.

- To je nečiji politički pamflet. A ti koji to pričaju, štete više opoziciji. Moja poruka je da imate dva načina da smenite režim. Jedno je da kritikujete, i ja to radim. A drugi je da promenite vlast svojim rezultatima. A najbolje je kad je oboje. Mislim da je PDP na nivou RS čvrst i opozicioni, a u Banjaluci nudi rezultate. Demantujem i odbacujem da će PDP ili ja raditi za nekog drugog. Priča se da će SNSD imati dva kandidata, pa možda osim Đajića to bude još neko, ali ja nisam taj - rekao je Stanivuković.