STANIVUKOVIĆ NAJAVIO DOBRE VESTI: Banjaluka bi uskoro mogla početi da plaća lečenje dece i mladih obolelih od dijabetesa

SPREMILI smo odluku koja će mnogo značiti mladim ljudima obolelim od dijabetesa tipa 1, kako bi mogli da kupe lekove i senzore za kontinuirano merenje glukoze, poručio je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Foto unsplash

Dodao je da će se odluka o ovom pitanju naći na narednom zasedanju Skupštine grada, i da će to biti samo jedna od tačaka kojom će biti omogućeno lečenje omladine obolele od dijabetesa.

- Obezbedili smo sredstva u budžetu da pomognemo mladima obolelim od dijabetesa tip 1 od 18 do 26 godina u lečenju. Fond pomaže do 18. godine, a mi želimo da podržimo srednjoškolce i studente. Nažalost, sve je više obolelih od dijabetesa, a lekovi puno koštaju, te zbog toga Grad želi da preuzme na sebe troškove lečenja osobama do 26. godine starosti - kazao je Stanivuković.

Naglasio je kako je ova odluka spremna još od decembra, ali da zbog neodržavanja redovnih sednica još uvek nije došla na red.

Jelena Škrbić Radić, predsednik Udruženja obolelih od dijabetesa u Srpskoj "DiabetN1" je kazala da je ovo dobra vest, i da druge opštine i gradovi već pomažu svoju obolelu omladinu.

- Već duže smo u pregovorima sa Banjalukom, i ove godine su odlučili da podrže inicijativu Udruženja i očekujemo de će taj predlog da prođe na Skupštini grada i da će mladi stariji od 18 godina koji boluju od dijabetesa tip 1 dobiti podršku za kupovinu senzora, jer trenutno nemaju tu mogućnost preko fonda - kazala je Radićeva.

Praćenje nivoa šećera u krvi SENZORI koji bezbolno i kontinuirano prate nivo šećera u krvi koštaju oko 140 KM a traju 14 dana, a senzor koji traje sedam dana košta oko 90 KM, zavisi šta kome odgovara, a roditelji većinom moraju da naručuju senzore iz inostranstva jer su najizdržljiviji.

Dodala je da su dobili informaciju da bi mogle biti obuhvaćene i trudnice koje boluju od dijabetesa, i da bi i one mogle dobiti podršku Grada Banjaluke.

- Nadamo se će Skupština to prepoznati kao veoma bitno za omladinu koju boluja od dijabetesa tip 1, nažalost, sve ih je više i treba im podrška - kazala je Radićeva.

Banjaluka bi usvajanjem ovog predloga bila 12. lokalna zajednica koja bi podržala ovu inicijativu.