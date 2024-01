"STAN NA DAN" U BANJALUCI I DO 200 EVRA: Pogledajte koliko je koštao najam u januaru, mogli ste i do Španije otići

MESEC novogodišnjih praznika - januar doveo je more turista u Banjaluku, što je izazvalo eksploziju cena "stana na dan", pa su se na platformama za iznajmljivanje stanova i apartmana mogle videti i cene od 800 evra za tri noći za dve osobe. Sagovornici "Novosti" objašnjavaju da li je i koliko takva cena održiva za grad na Vrbasu.

Foto: N.L.

Direktor banjalučke agencije Dragan Milanović ističe da se povećanjem broja turista povećala i potražnja za unajmljivanjem stana na dan.

- Povećan je broj turista, samim tim povećan je broj potražnje za tom vrstom najmova. Vidimo da prilikom prodaje nekretnina, postoji određen broj stanova, bar dvadesetak odsto, koji su investicioni, kupuju se ne za stanovanje, za ličnu upotrebu, nego za komercijalne svrhe, za izdavanje, i ovaj način izdavanja, "stan na dan" je u ekspanziji - govori Milanović.

Objašnjava da ljudi na ovaj način mogu da zarade i duplo više nego kroz dugoročni najam.

- Tu se ne računa njihov rad koji tu ukalkulišu, moraju spremati, dočekivati goste, plaćati režije, menjati posteljinu - kaže Dragan i ističe da su cene dnevnog iznajmljivanja stanova išle i do 100-200 evra u zavisnosti koliki je prostor, da li ima garažu, kakva mu je pozicija i koliko ima ležaja, dok je pre decembra najam uglavnom bio oko 30 evra, što je neka prosečna cena.

Tražene atraktivne vikendice NA platformama za iznajmljivanje stanova uoči praznika veću potražnju prati i skuplje rentiranje. - Atraktivnije vikendice izvan Banjaluke koje su se iznajmljivanje za proslavu Nove godine i koje mogu primati više ljudi, koštale su i do 1.000 KM za noć - kaže Dragan Milanović i dodaje da moraju ranije da se rezervišu termini.

Marko Đogo, dekan na Ekonomskom fakultetu u Palama, ističe da je cena nekretnina porasla i da je to trebalo da sugeriše da će doći do porasta cena stanarina, ali da ne može biti toliki porast jer za te cene, kako kaže, može se naći vikendica i na mnogo prestižnijim destinacijama, i da ne veruje da je to nešto što može da trajno ostane.

- Visoke cene u Banjaluci su veće nego što možete da vidite u Beču i Budimpešti za Novu godinu. U Banjaluci postoji problem što ponuda tih stanova za iznajmljivanje još uvek ne prati tražnju, već na Jahorini imate situaciju da zbog velikog broja novih kvadrata koji se grade cene padaju i da su ove godine niže cene nego prošle - govori Đogo.

Dodaje da ovaj grad nije ranije doživeo neki veći turistički bum i nije imao izgradnju usmerenu ka iznajmljivanju već stanovanju, ali to će tržište korigovati.

- Ne verujem da će Banjaluka moći da održi cenu od 800 evra stanovanja za tri dana u Novoj godini, za taj novac možete otići do Španije - zaključio je Đogo.