GENERAL MLADIĆ I OVAJ BOŽIĆ DALEKO OD SVOG NARODA: Ratko čeka najradosniji hrišćanski praznik i 9. januar - Dan Republike Srpske

GENERAL Ratko Mladić dočekao je novu 2024. godinu uz novogodišnji televizijski program, a obeležiće kako dolikuje i Božić i 9. januar - Dan Republike, izjavio je generalov sin Darko Mladić.

Foto: EPA/Enric Marti/printskrin/ilustracija

- Obeležiće i sve naše praznike onako kako dolikuje i kako je moguće u tim uslovima - rekao je Darko Mladić.

Govoreći o generalovom zdravlju, Mladić je istakao da nema nekih promena, te da je zdravstveno stanje bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske "ni bolje, ni gore".

- Manje ili više je isto. On je, kao i do sada, ispratio novogodišnji program, to je bilo u krugu sa ostalim pritvorenicima u Haškom tribunalu. Ništa se tu specijalno nije desilo jer što se tiče njegovog zdravlja, on nema neke mogućnosti da to specijalno proslavlja. Jednostavno, pratio je novogodišnji program na televiziji i posle odmorio, jer nije u stanju da dugo ostaje budan - rekao je Darko.

On je napomenuo da je general Mladić pomalo pokretan, odnosno još može da se kreće, mada mu treba pomoć.

- Ne može bez pomoći, ali snalazi se kako može u tim uslovima - rekao je Darko Mladić za SRNU.

Prema njegovim rečima, nema ništa novo ni u vezi sa medicinskom dokumentacijom koju je Mladićeva odbrana tražila, a advokatski tim pokušava da pošalje novi medicinski tim u pritvor Haškog mehanizma da pregleda Mladića, te se oko toga sada vode pregovori.

Predstavnici Srbije i Rusije su na sednici Saveta bezbednosti UN 12. decembra, tokom redovne rasprave o radu Mehanizma, zatražili da general Mladić bude otpušten zbog humanitarnih razloga ili da mu se omogući da izdržava kaznu u Srbiji, te ukazali da on ima lošije dijagnoze i zdravstveno stanje.

Mladić je rekao da je do sada imao višestruke moždane udare od kojih najmanje tri veoma ozbiljna, a na snimcima glave do kojih je porodica došla vidi se da ima ozbiljna oštećenja, a imao je "sigurno i jedan infarkt srca".

Haški tribunal podigao je 1995. godine optužnicu protiv generala Mladića, koji je uhapšen 26. maja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina, a pet dana kasnije je izručen Haškom tribunalu.

Mladić je u pritvoru Haškog tribunala od juna 2011. godine. On je 22. novembra 2017. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora, koja je potvrđena u drugostepenom postupku u junu 2021. godine.

Prije nego što se 2011. godine našao u haškom pritvoru u Sheveningenu, Ratko Mladić je, prema nalazima lekara, preživeo tri moždana udara, a u pritvoru je podvrgnut brojnim terapijama i nekoliko puta je operisan.