NE MOŽE NAM NIKO ZABRANITI 9. JANUAR: Mi samo hoćemo da slavimo naš rođendan

Ne može nam niko zabraniti da slavimo 9. januar, Dan Republike Srpske. To je naš rođendan. Pozivam i građane koji neće biti u mogućnosti da dođu da na svoje kuće, balkone istaknu zastave - poručio je premijer Srpske Radovan Višković.

Foto: Printskrin

- To ne radimo da bismo nekoga iritirali, da bismo nekoga izazvali ili nekome napakostili. Mi samo hoćemo da slavimo naš rođendan i mi na to imamo pravo i po Ustavu i zakonu i to ćemo raditi - rekao je Višković u emisiji "Aktuelno" na RTRS.

Istakao da će ovogodišnja proslava Dana Republike Srpske biti bolja nego prošlogodišnja, te da će svaka naredna biti bolja od prethodne.

Kada je reč o suđenju predsedniku Srpske Miloradu Dodiku Višković je istakao da je to čista lakrdija.