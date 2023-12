NAJAVLJUJU BLOKADU PUTEVA: Uzgajivači u Semberiji nezadovoljni dinamikom isplate štete za posledice svinjske kuge

NEZADOVOLjNI uzgajivači svinja napunili su veliku salu bijeljinskog Centra za kulturu „Semberija“, na sastanku koji je organizovao gradonačelnik Ljubiša Petrović.

Glavna tema bila je dinamika isplate štete uzrokovane afričkom kugom svinja, nakon što je Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede odstupilo od prvobitnih dogovora koji su podrazumevali da se štete isplaćuju onim redom kojim su podnošeni zahtevi za to, saopšteno je iz Gradske uprave u Bijeljini.

- Ministar Savo Minić se nije odazvao sastanku, niti je to učinio iko od njegovih saradnika u njegovo ime -kažu iz GU Bijeljina. - Prisutni poljoprivredni proizvođači su se jednoglasno izjasnili da ne prihvataju predlog ministra da manji broj predstavnika ode u Banjaluku kako bi se sa njim sastali. Oni su se, takođe, složili da insistiraju na tome da ministar dođe u Bijeljinu kako bi ih saslušao i kako bi zajedno pronašli rešenja na postojeće probleme.

Kako ne bi dolazilo do odugovlačenja, uzgajivači su ministru ostavili rok do 15. januara, s tim da je dužan o tim detaljima da se izjasni do 5. januara. U suprotnom, zaključili su, slede blokade puteva.



- Ljudi znaju da se novac ne može stvoriti preko noći, ali oni s punim pravom traže da znaju kada će ministarstvo ispuniti svoje obaveze i isplatiti potraživanja od blizu osam miliona konvertibilnih maraka, jer 455 domaćinstava još nije obeštećeno – rekao je gradonačelnik Petrović nakon ovog sastanka.Na području Bijeljina eutanazirano je blizu 41.000 svinja, sa direktnom štetom od blizu 14.5 miliona konvertibilnih maraka. Jedan od gorućih problema jeste mogućnost obnove svinjskog stočnog fonda, jer oni uzgajivači kod kojih su činjeneeutanazije nemaju mogućnost da nastave da se bave svojom delatnošću. Uzgajivači su izložili taj problem zahtevajući da se ministarstvo izjasni o tome kada će oni moći zanavljati svoje stočne fondove, da bi znali moraju li se preorjentisati na uzgajanje neke druge životinjske vrste ukoliko to neće biti u dogledno vreme.Pored glavne teme, bilo je govora i o isplati podsticaja u iznosu od 10 feninga za pšenicu od grada koja će biti realizovana u toku januara predstojeće godine, kao i o isplati šteta prouzrokovanih olujnim nevremenom 19. jula ove godine.- Grad je oformio odgovarajuće komisije i popisao nastale štete u najkraćem roku, procenivši njihovu ukupnu vrednost na oko 2.221.000 KM. Ove štete će Grad iz svog budžeta nadoknaditi u iznosu od 50 procenata, ali očekujemo da Vlada Republike Srpske i Savet ministara BiH isplate po 25 procenata obeštećenje i u skladu sa tim smo im poslali zahteve, a ovim putem im poručujem da ja sigurno neću odustati od insistiranja na tome da oni izmire svoj deo u iznosu od po 550.000KM – bio je jasan gradonačelnik Petrović.