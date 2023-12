UHAPŠENI RANKO DEBEVEC I OSMAN MEHMEDAGIĆ OSMICA: SIPA u Sarajevu privela predsednika suda BiH i bivšeg direktpora OBA

PRVI predsednik RS Radovan Karadžić izabran je 17. decembra 1992. godine, ali ga je "belosvetska mafija osudila i utamničila u Engleskoj". Radovan Karadžić je prvi predsednik Republike Srpske. Ne treba tu dodavati i stavljati ono "bio", on je to i sada i biće dok postoji Republika Srpska. Za mene lično on je i sad predsednik, jer kada god čujem tu reč prvo pomislim na njega. Ostali oponašaju tu funkciju, funkciju koju je on stvorio, napisao je Milovan Cicko Bjelica, član SDS i načelnik Sokoca u autorskom tekstu objavljenom u medijima u Srpskoj.