MANDIĆ TVRDI DA JE PRIZNAO ZLOČIN POD PRITISKOM: Nastavljeno suđenje za ubistvo Arijela Bogdanovića u Banjaluci

DALIBOR Mandić (37), optužen za svirepo ubistvo Ariela Bogdanovića (28), ispričao je u Okružnom sudu u Banjaluci da mu je ceo slučaj namešten, a da mu je priznanje zločina, u policiji i pred tužiocem, iznuđeno pod prisilom!

Policija na mestu zločina/Ariel Bogdanović/Dalibor Mandić, Foto unatv/Fejzbuk

Iako je potvrdio da ga policija, ni tužilac nisu tukli, niti mu naneli povrede, Mandić je, svedočeći u svoju korist, tvrdio da je zločin priznao kako bi "izbegao batinanje i zlostavljanje".

- Inspektor Milorad Todorović je zahtevao da priznam i govorio da ga samo to zanima. Galamio je na mene, a u jednom trenutku me je sa lisicama izveo iz kancelarije i zavezao za stepenice u hodniku. Držao me je za majicu na leđima i vikao da priznam. Lice mi je bilo tik uz stepenice i svaki čas sam očekivao udarac. Priznanjem sam sprečio fizičko zlostavljanje - tvrdi Mandić.

Na pitanje zašto je onda ubistvo priznao i u tužilaštvu, optuženi je rekao da se kod tužioca zadržao nekoliko minuta. Potvrdio je da tužilac nije vršio pritisak na njega, već da ga je samo pitao da li ostaje kod izjave koju je dao policiji, što je on potvrdio.

- Bio sam u delirijimu. To je trajalo 36 sati. Bio sam gladan, žedan, isprepadan, istraumiran, sekunde su trebale da se onesvestim - rekao je Mandić, navodeći da je znao da će doći vreme kada će imati priliku da sve ispriča, a što je dočekao u sudu.