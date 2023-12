DOGOVOR UOČI PROTESTA: Usaglasili se predstavnici radnika i uprave ERS

RADNICI zaposleni u preduzećima "Elektroprivrede RS" (ERS) okupili su se u Trebinju, kako bi protestovali zbog jednostranog poništenja Kolektivnog ugovora od strane poslodavca, ali i uputili zahtev za povećenja cene rada.

D. Curać

Međutim, pred početak protesta održan je sastanak između Odbor sindikata radnika ERS i Uprave tog preduzeća na kojem je potpisan sporazum kojim je usaglašeno da se postojeći Kolektivni ugovor primenjuje do uspostavljanja novog, a najkasnije do 10. jula 2024. godine. Kako je navela predsednik Odbora sindikata Koraljka Markov Kovačević, došlo je do usaglašenih stavova.

- Postigli smo dogovor. Naš prvi zahtev je uvažen, a to je da ostaje postojeći Kolektivni ugovor u punoj snazi. Pričali smo i o ceni rada, a i tu smo postigli dogovor. Od 1. januara, biće nova cena rada - poručila je Koraljka Markov Kovačević, okupljenim radnicima.

Da je došlo do dogovora, potvrdili su i iz "Elektroprivrede RS".

Zahtevi RANIJE su radnici ERS tražili povećanje cene rada sa 158 na 190 KM što su u ovom preduzeću odbili. Istakli su da to nije realan zahtev, a da su ukupna prosečna primanja zaposlenih oko 1.000 evra.

- Potpisan je sporazum između poslodavca i Odbora Sindikata ERS-a da se postojeći Kolektivni ugovor primenjuje do uspostavljanja novog, a najkasnije do 10. jula 2024. Radne grupe u kojima su predstavnici sindikata i poslodavca imaju rok do 60 dana da izvrše analize s ciljem povećanja cene rada i uspostavljanja novog kolektivnog ugovora. Ukoliko usaglašen predlog dostave do 31. januara 2024. obračun nove cene rada će se primeniti na plate već od 1. januara 2024. - naveli su iz ERS.