ILONA ZARUBICA, ŽENSKI ŠVARCENEGER: "Razvaljuje" u sedmoj deceniji, jedina na svetu neprekidno bilduje 40 godina (FOTO)

RUSKI Krstur je postao Kalifornija u Bačkoj, jer je za "guvernera" dobio ženskog Švarcenegera!

foto Tomaž Potočan

Od kraja 2024. funkciju predsednika Saveta mesne zajednice u tom selu obavlja Ilona Zarubica, najuspešnija bodi-bilderka u Srbiji i na prostoru bivše SFRJ i jedina žena na svetu koja je u ovom sportu aktivna četiri decenije.

Ilona je u oktobru, u Kopru u Sloveniji, osvojila svoju 8. i 9. svetsku titulu, okitivši se zlatnim medaljama za bodi-bilding i fitnes model u kategoriji žena iznad 50 godina.

U godini pre toga, kad je napunila 60 leta, na svetskom prvenstvu u Torinu u Italiji bila je automatska pobednica, kao jedina prijavljena u svojoj kategoriji, ali je odlučila da se nadmeće sa 20 godina mlađim rivalkama, i u toj konkurenciji bila vicešampionka, pobedivši i samu sebe i prirodu, jer joj je, kaže, kad je bila mlađa, bilo nezamislivo da će biti na podijumu posle svoje četrdesete, a kamoli 60. godine.

Svetske titule osvajala je u SAD, Rusiji, Francuskoj, Španiji, Slovačkoj... i dva puta na najglamuroznijem nadmetanju - "mis univerzum", u Italiji i Grčkoj.

- Odmalena sam maštala da imam velike mišiće i molila tatu, koji je bio rvač, da mi priča o jakim ljudima. Na televiziji sam volela da gledam rvanje i boks i filmove o Tarzanu, sa Džonom Vajsmilerom. Sa 15 godina vozila sam po 20 kilometra bicikl punim gasom, plivala kanalom od Ruskog Krstura do susednog Kruščića i u šupi vežbala sa improvizovanim spravama od betona i drvenom šipkom sa gvožđem. Ali nisam bila muškobanjasta, nego prava devojčica - opisuje Ilona.

Ozbiljnije je počela da se bavi bodi-bildingom u 20. godini, kad je u Krsturu otvorena prva teretana. Brzo je napredovala, a posle dve godine, kad je njena fotografija objavljena u jednom časopisu, pozvana je da zbog atraktivnog izgleda nastupa na priredbama za turiste na Slovenačkom primorju.

Slike, cveće, jezici ILONA je kao vukovac završila srednju hemijsko-prehrambenu školu, a studije tehnologije je napustila zbog bodi-bildinga. Talentovana je slikarka, čija su ulja na platnu izlagana u Novom Sadu, Kuli i Kucuri, a u dvorištu uzgaja 300 vrsta cveća i ukrasnih biljaka. Govori čak šest jezika - rusinski, srpski, ruski, slovenački, italijanski i engleski.

- Živela sam u Novoj Gorici, na granici s Italijom, u kojoj sam obišla sve krajeve, od pete do vrha Čizme. Dok se kod nas u to vreme još treniralo po šupama i garažama, Slovenci, a naročito Italijani, imali su moderne teretane. Vežbala sam sa željom da dobro izgledam, a takmičenje me nije interesovalo. Ipak, na nagovor prijatelja, prijavila sam se za vojvođansko u Odžacima i slovenačko u Celju, a potom, te 1986. godine, pobedila i na državnom prvenstvu u Zaječaru. I od tada sam stalno u areni, osim kad sam 1987. rodila sina i 1993. blizance - sina i ćerku - priča Ilona.

Tokom priprema za takmičenje, da bi mišiće snabdela proteinima, jela je i po 30 jaja na dan i 30 dana uzastopno po jednog kuvanog zeca, a sad najviše koristi konjsko meso i svako jutro za doručak izmiksa šest do sedam belanaca.

- Žene imaju 20 odsto mišića manje od muškaraca, a posle 40. godine izgube još 20 odsto, tako da je moje održavanje muskulature naporno, kao plivanje uzvodno - navodi Ilona, pominjući kako je muškarcima koji su sumnjali u njenu snagu obarala ruke u Sloveniji, Egiptu i rodnoj Crnoj Gori njenog supruga, gde su, smeje se, to doživljavali kao da im je srušila kuću.

Poslednjih šest godina Ilona putem interneta deli ljudima savete za treninge i ishranu i prati njihov razvoj i napredak. Korisnici njenih programa su iz Brazila, Italije, SAD, Indije, Rusije, Ukrajine, Egipta, Emirata, Nemačke, Srbije...

Da je zapamte po dobrom KAO predsednica Saveta MZ Ruski Krstur, Ilona želi da podstakne solidarnost meštana kako bi se selo više oslanjalo na sopstvene snage nego na podršku sa strane, a posebno će se zalagati za pomoć ljudima koji žive u teškim životnim uslovima. Ističe da bi volela da je ljudi na toj funkciji zapamte po dobrom.

U Ruskom Krsturu drži teretanu, za koju kaže da ne samo što bilduje telo, nego je i lek za 1.001 bolest, i fizičku i psihičku. Njena dvojica sinova, od kojih je jedan predavač na Poljoprivrednom fakultetu, a drugi radnik obezbeđenja, treniraju rekreativno, a ćerka Šejla je završila DIF, radi kao personalni trener i dvostruka je svetska šampionka u fitnesu. Majka i ćerka zajedno nastupaju na egzibicionim revijama po svetu - Šejla kao mis fitnesa i Ilona kao bilderka bez premca.