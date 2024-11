NE ZABORAVITE, SVI SMO MI SA KOSOVA I METOHIJE: Hrabra baka Branka Milovanović (90) iz Gojbulje, godinama odoleva pritiscima Albanaca

Svašta sam preživela i mnogo šta je stalo u mojih devedeset godina. Ja sam na kraju puta, ali brinem za mlađe i kako će da se završi ova situacija, kako će sve ovo da se okonča... Brinem za decu, sinove, unučiće, za čitav naš narod...

Baka Branka Milovanović iz kosmetskog sela Gojbulje napunila je devedeset godina. U njih je kaže, "stalo" i radosti i tuge, ali ponajviše borbe za opstanak. Jer, njeno imanje u selu nadomak Vučitrna poslednjih nekoliko decenija često je bilo na meti Albanaca koji su želeli da ga kupe. Plodno zemljište, netaknuta priroda ispod padina Kopaonika i dva izvora mineralne vode, jedan u samom dvorištu, drugi na imanju, bili su primamljivi za one koji "jurišaju" na sve srpsko.

Uzdam se u Boga

NE mogu da grešim dušu, neko vreme me niko ne napada. Lopovi su izgleda odustali jer više nemaju šta da ukradu, a i oni koji su želeli da me prevare i otkupe imanje. Iako je moj sin postavio svojevremeno kameru na ulazu u kuću i nju su preko noći ukrali. Tako da više ne računam ni na čiju pomoć, već se uzdam u Boga, pa kako mi on bude odredio, neka tako bude - govori nam baka Branka dok nas uz pomoć štapa ispraća kroz uređeno dvorište puno jabuka, krušaka, oraha...