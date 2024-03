MAJSTOR DA "KREIRA" PUTOVANJA: Maturant Aleksandar Milošević iz Paraćina prvak Srbije u osmišljavanju turističkih aranžmana

MATURANT paraćinske Ekonomsko-trgovinske škole (ETŠ), na smeru turističko-hotelijerski tehničar, Aleksandar Milošević (18), postao je državni prvak Srbije na republičkom takmičenju u formiranju i prezentaciji turističkih aranžmana.

Foto: Z: Rašić

Jubilarno 20. takmičenje, održano je u školi "Petro Kuzmjak" u Ruskom Krsturu, kod Kule, uz učešće dvanaest škola srodnog smera, a mladi Paraćinac je ubedljivo pobedio.

Zahvaljujući njemu i profesorki, mentorki Mariji Rakić, koja ga je za ovo nadmetanje pripremala od decembra, paraćinska ETŠ biće naredne godine domaćin ovog takmičenja.

- Očekivala sam dobar plasman ali ne baš da će biti prvi. Ipak, s obzirom na to da smo baš vežbali, a on je izuzetno vredan, priprema je dala rezultat. Takmičenje je bilo vrlo naporno. Deca su išla iz testa u test, ukupno ih je bilo tri. Aleksandar se odlično snašao, pokazao znanje i psihičku stabilnost. Za samu postavku zadatog putovanja su imali dva sata. Kako mi je rekao, razmišljao je 45 minuta pre nego što je krenuo u izradu - priča, za "Novosti" profesorka Marija Rakić.

Foto: Privatna arhiva Aleksandar sa svojom profesorkom-mentorkom Marijom Rakić

Aleksandar je, iz tog dela takmičenja, kao i iz teorijskog, imao maksimalan broj poena, što mu je donelo pobedu. A, njemu je, kako nam je kazao, najzanimljiviji bio praktični deo u kom je sastavljao turistički aranžman za zadatu relaciju, dok mu je nešto teži bio test iz recepcijskog poslovanja.

- Zadatak nam je bila relacija Beograd - Subotica - Beograd, kao trodnevni aranžaman namenjen studentima turističkog menadžmenta. Zbog toga sam osmislio putovanje preko Deliblatske peščare, Vršca, Zrenjanina, Kikinde i Sente, uz obilazak lokaliteta i zanimljivosti u svakom mestu - otkriva nam Aleksandar.

U Ruskom Krsturu upoznao je, kaže sa zadovoljstvom, mnogo vršnjaka iz svih krajeva Srbije, a i samo mesto mu se veoma dopalo.

Ovaj skromni dečak takođe je ponosan i što je svojoj školi omogućio da naredne godine bude domaćin velikog državnog takmičenja.

Foto: Privatna arhiva Proglašenje pobednika u Ruskom Krsturu

A kad se to bude dešavalo, on će već biti student engleskog jezika i književnosti u Nišu. To mu je plan da upiše kad maturira i sve čini da mu se ta važna životna želja ispuni.

Pravo u Budimpeštu ili Solun U SRBIJI u različitim srednjim školama ima više od 1.500 učenika četvrtog razreda koji se školuju za turističko-hotelijerskog tehničara. Za njih je stručno takmičenje učenika četvrtih razreda u ovog disciplini, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, isključivo republičko - nema nižih nivoa. Za osvojeno prvo mesto u Ruskom Krsturu Aleksandar i njegova mentorka biće nagrađeni zajedničkim putovanjem u Budimpeštu ili Solun.