"BAŠIBOZUK" USRED AMANA: U kafiću jordanske prestonice kopija čuvene slike Paje Jovanovića

DOK pred Konakom knjeginje Ljubice još čekaju radoznali Beograđani da vide željno iščekivanu sliku Paje Jovanovića "Odmor bašibozuka", otkupljenu krajem prošle godine na aukciji u londonskom "Sadebiju" - u Amanu, glavnom gradu Jordana, kopija slike "šepuri" se već četrnaest godina!

Foto: V. S.

Nalazi se u starom delu grada, u "naj fensi" ulici Rainbow (Duga) i kafeu pod nazivom Rest & cafe ("Odmor i kafa"). Otkud tamo već toliko godina ostaje misterija, budući da se original do 1994. godine nalazio u privatnoj kolekciji u Londonu i, koliko se zna, nikada nije javno izlagan.

Za razliku od originala, ulja na dasci čije su dimenzije bez rama 41 puta 32,5 centimetara, u amanskoj "verziji" kopija "Bašibozuka" je mnogo veća i izrazitije pravougaonog oblika. Mesto je našao u šarolikom i zanimljivom enterijeru, ispunjenom knjigama i dimom nargile, orijentalnim nameštajem i, bez razlike, tradicionalno obučenim gostima. Uz živu svirku na autentičnim instrumentima, muškarci i žene u ovom kafiću sede zajedno i sasvim opušteno uživaju...

- "Bašibozuk" je s nama od početka, od prvog dana kada smo smo se uselili u lokal - objašnjava vlasnica kafea Lamija Khair.

- Mom suprugu se veoma dopala, pretpostavljam zbog motiva. Ne znam kako i gde ju je nabavio - dodaje ljubazno, sa žaljenjem, naša domaćica.

V.Strugar

I dok ona poziva telefonom muža da sazna pojedinosti, razgledamo kopiju urađenu na platnu i otkrivamo da su mnogi detalji vešto prekopirani, drugi s nešto manje umeća, a neki su, jednostavno, izostali. Ali, dileme nema: reč je o Pajinom "Bašibozuku".

- Znači, autor je srpski slikar! Baš mi je drago da saznam poreklo originala - čuje se oduševljen glas Lamijinog supruga s druge strane žice. - Znate, ja sam Jordanac sa Kavkaza, a kupio sam je od sunarodnika iz Čečenije. On se kasnije odselio u Kanadu i, nažalost, ne znam odakle mu ta slika. Žao mi je što ga nisam pitao. I ja bih voleo da znam.

Uz "živu" svirku i orijentalnu melodiju čiji se zvuk širi daleko izvan zidova kafea, pokušavamo da privedemo razgovor kraju, dok se s druge strane sve slabije čuje glas:

- Da, znam gde je Srbija. To je Balkan, naravno. Znam i za prošlost tih krajeva pod Turcima, zato me ne čudi da je autor vaš slikar. Kako kažete da se zove? Paja Jovanović? Moram to da zapamtim...

Foto: V. S.

Jovanovićeva slika je nastala po porudžbini sredinom 19. veka i predstavlja jedno od najlepših dela njegove orijentalističke faze, a drugih radova sa sličnim motivima ima još u privatnim zbirkama širom Engleske, zapadne Evrope i Amerike. Slike iz te faze prodavao je preko svojih galerista Tomasa Valisa i Artura Tita Sina, pre svega u Velikoj Britaniji...

Poslednji vlasnik "Odmor bašibozuka" je kupio na aukciji 1994. godine kod "Kristija" i držao ju je u svom luksuznom stanu u otmenoj londonskoj četvrti Belgravija, a na aukciju kod "Sadebija" došla je sa ostalim ekskluzivnim predmetima iz njegovog apartmana. Inače, srpska javnost je za "Odmor bašibozuka" saznala tek iz sistematskog kataloga koji je povodom 150 godina od slikarovog rođenja napravio muzejski savetnik Petar Petrović - 2009. godine.

Dobrodošlica LjUBAZNI Jordanci, čija bi turistička sezona da nije rata u Gazi bila u punom jeku, na svakom koraku pitaju nas odakle smo. A kad čuju, bez razlike, kažu: "Srbi, dobro došli u Jordan!" Stariji se još sećaju nekadašnje socijalističke Jugoslavije i prijateljstva između maršala Tita i njihovog kralja Huseina.