SVE HEROJ DO HEROJA: Prof. dr Miroslav Vukosavljević načelnik VMA o akciji "Novosti" - "Najplemenitiji podvig godine"

DUGOGODIŠNjI član specijalnog žirija, prof. dr Miroslav Vukosavljević, načelnik VMA je rekao da je uvek teško izabrati dobitnike nagrade "Večernjih novosti" za najplemenitiji podvig.

Foto: Milana Anđela

- Sve heroj do heroja - nastavio je Vukosavljević. - Kao pripadniku Vojske Srbije, pre svega Vojnomedicinske akademije nije bilo teško da predložim nekog za najplemenitiji podvig, a ostali su me podržali. Kada neko svoje zdravlje, profesiju stavlja u drugi plan kako bi pomogao nekom da preživi i normalno živi, kako da to drugačije nazovemo nego herojstvo.

