JEDAN OD DOBITNIKA OVOGODIŠNJE SVETOSAVSKE NAGRADE JE MALI MATURANT: Marko zaljubljen u informatiku

PLASMAN na Srpsku informatičku olimpijadu, nagrade na republičkim takmičenjima iz informatike i iz srpskog jezika, kao i one na nadmetanjima iz fizike, matematike, geografije i biologije i te kako su veliki razlog da mladi Subotičanin Marko Popović, učenik osmog razreda OŠ "Ivan Goran Kovačić", bude među 32 ovogodišnjih dobitnika Svetosavske nagrade koju dodeljuje Ministarstvo prosvete.

Uz sva ova odličja čija je kruna Svetosavska nagrada, Marku priznanje svakodnevno daju i njegovi vršnjaci koji posete sajt "Edu kompas", čiji je koautor, i na jednom mestu dobiju sve informacije o mogućnostima upisa u srednju školu.

- Svetosavska nagrada je potvrda za sav moj trud i rad u protekloj godini. Škola me je nominovala i velika mi je čast što sam bio među najboljim đacima iz cele Srbije. Sama nagrada mi mnogo znači, ona je pokazatelj da je neko primetio moj rad, a i veliki mi je podsticaj da u istom smeru nastavim da se obrazujem i usavršavam i takmičim - priča Marko za "Novosti".

Najveća ljubav ovog talentovanog Subotičanina je informatika, koju uči gotovo od prvih školskih dana.

- Iz informatike se takmičim od četvrtog razreda, iako tada nije bilo za moj uzrast pa sam se nadmetao sa godinu starijim đacima. Programiranjem se bavim od drugog razreda, kada sam počeo da rešavam neke sitnije problemčiće, a svake godine sve ozbiljnije radim - dalje će naš sagovornik. - U informatiku sam se zaljubio zahvaljujući mom najboljem drugu Mateji Srejiću, koji je godinu stariji i prvi je krenuo na časove. Tako sam zaplovio informatičkim vodama. Takmičarska i primenjena informatika se razlikuju. Dok je kod primenjene, odnosno izrade sajtova najteže prikupljanje i ubacivanje informacija, kod takmičarske je najveći izazov što se koriste drugačiji programski jezici i algoritmi koje moraš da razumeš i znaš. Besplatan program "raspetljavanje" koristim dok se pripremam za takmičenja, ali nikada nemam veliku tremu, znam koliko znam i ne očekujem od sebe više nego što objektivno mogu. Nemam ni neki ritual, jedino što sam na svako veliko takmičenje išao jako prehlađen. Kao da mi je prehlada donela sreću.

Zajednička ljubav prema kompjuterima i veliko informatičko znanje rezultirali su sajtom "Edu kompas", koji je na jednom mestu obuhvatio sve ono što je osmacima u Subotici potrebno za upis u srednje škole. Sajt je nagrađen na Projektnoj nedelji, ali je nastavio da živi i posle nje.

- Upravo to nam je i bio cilj. Da nešto što napravimo ima i praktičnu primenu i bude korisno. Osmaci su se o željenim smerovima do sada informisali od nastavnika, a informator kada izađe, to je već kasno za neke smerove poput IT odeljenja u gimnaziji. Zato smo mi sve sakupili na jednom mestu: smerove, specijalizovane predmete, nastavni jezik, završne ispite, bodove... Već na samom početku imali smo više od 10.000 različitih posetilaca i 18.000 poseta sajtu - ponosno će Marko.

Mnogi vršnjaci su im se, kaže, javili da kažu kako im je sajt mnogo pomogao jer su se lakše i brže informisali.

GRAMATIKA IMA MATEMATIKE MARKOVIM uspesima iz prirodnih nauka pridružio se i srpski jezik. - Gramatika je jako slična prirodnim naukama. Književnost je više kao društvene nauke, ali gramatika je nalik matematici. Zato mi je laka. To je biranje reči prema skupu pravila, nema tu neke razlike, tako je kako je - objašnjava Marko, dok u školskoj biblioteci uzima knjigu "Pop Ćira i pop Spira" koja više nije deo obavezne lektire za osmi razred.

- Zato nastavljamo i ove godine. Ažuriramo smerove, podatke iz škola... Planiramo da se proširimo i na druge gradove, najverovatnije će ove godine to biti Novi Sad, a velika nam je želja da dodamo i Beograd ili makar neke beogradske opštine. Plan nam je da sjedinimo smerove. Mi u Subotici nemamo takvu situaciju, ali na primer u Novom Sadu imate više škola koje nude iste obrazovne profile, a nama je cilj da objedinimo stranice tih profila i da posetioci odmah vide koje ih škole nude i koliko je bodova u kojoj školi potrebno za upis. Da budemo glavno mesto za informisanje osmaka.

Markova želja je da obrazovanje nastavi u subotičkoj gimnaziji, IT smer, a u budućnosti bi voleo da ima svoju programersku firmu.