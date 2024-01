SRBI NA SVETOJ RECI JORDANU: Sveti Sava je 1229. pokrenuo pokloničku kolonu koja se nije prekinula do danas

SVIH prethodnih godina srce me je vuklo nazad na Kosovo i Metohiju. Jer, jedino mi je ovde puno srce. Jedino smo ovde moja porodica i ja to što jesmo. Zato i želim da moja deca odrastaju na svome. Kupili smo kuću u Žitkovcu kod Zvečana, da deca znaju da je to lično naše, da nama pripada, baš kao što znamo da su Kosovo i Metohija naš dom, naše mesto življenja i opstanka.