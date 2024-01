LEPE VESTI IZ NJUJORKA: Srbi opet mogu u većem broju da prisustvuju službama u Crkvi Svetog Save na Menhetnu, skoro uništenoj u požaru 2016.

RADOST u duši videla se na licu vernika, u bistrim pogledima i ozarenim licima nasmejane dečice, čula se u bogosluženju sveštenika. I bila je dvostruka - zbog najradosnijeg hrišćanskog praznika i zbog prvih Badnje večeri i božićne službe u Sabornoj crkvi Svetog Save u Njujorku. Prvih posle sedam godina od kada je srpsku svetinju na Menhetnu, na Vaskrs 2016, gotovo uništio veliki požar.

Foto: Saborna crkva Svetog Save u Njujorku

Iako je tih dana bilo nevreme, hram je bio pun, pun istinske vere. Osećaj su upotpunili i ulepšali mališani iz folklornog ansambala "Opančići", koji su pevali posle službe na Badnje veče.

Foto: Crkva Svetog Save u Njujorku Vernici na službi za Badnje veče 2024.

- Kada sam pitao nekoliko najmlađe dece, uzrasta od četiri do pet godina, kako im je bilo Badnje veče, rekli su: "Odlično"! A, na pitanje, šta je bilo odlično, odgovorila su: "Sve"! Drago mi je da smo iz Patrijaršije naručili za Božić 34 naslova dečjih knjiga i ostavili mališanima da ih sami uzmu bez ikakvog naplaćivanja. Verujemo da će ove knjige jedino tako dospeti u ruke svakog deteta. Zahvalni smo da imamo kome da ih damo. Isto činimo i sa svećama, ikonama, hranom i pićem. Ne prodajemo, već ostavljamo narodu na volju, gledajuću da ga zadužimo ljubavlju i pažnjom, koji su veći i dragoceniji od svega. Gledamo da na ovaj način negujemo prijatnu i toplu atmosferu i poverenje, koji, sačinjavaju temelje jedne zajednice i neophodni su da ona opstane zdrava - kaže za "Novosti" protojerej-stavrofor dr Živojin Jakovljević, starešina Saborne crkve u Njujorku.

Foto: Crkva Svetog Save u Njujorku Prota Živojin Jakovljević lomi sa decom česnicu

Ni on ne skriva radost, ali vraća se u razgovoru i na požar 2016. Sve je, kaže, ožalostila i duboko ranila ta tragedija. Krov od kamenog crepa i potkrovlje koje je bilo najveća drvena struktura u Njujorku, prilikom obrušavanja su uništili i pod. Kada je crkva izgorela, kako objašnjava, ostali su samo zidovi koji se nisu pomerili. Od unutrašnjeg, bogato rezbarenog drveta, nameštaja i inventara ništa nije ostalo. Vatrena stihija je bila toliko silna da je uništila i unutrašnji sloj krečnjaka, koji se odvojio od nosećeg zida. Trebalo je sve, zaista, podići iz pepela.

- Sadašnji zidovi imaju dva sloja: noseći zid od njujorškog granita i spoljni sloj od smeđeg kamena. Tri godine posle požara, u maju 2019, postavljena je čelična krovna konstrukcija i izlivena betonska ploča. Dolaskom Njegove svetosti patrijarha Porfirija, 5. februara 2023, uspeli smo da od Zavoda za gradnju dobijemo upotrebnu dozvolu i uđemo u hram. To je bio najveći i najznačajnija događaj od požara do danas jer je sprečio otuđivanje našeg naroda i omogućio da on opet počne da se okuplja u svojoj svetinji - kaže prota.

Mnogo posla, ipak, još predstoji u njujorškoj Crkvi Svetog Save. Trebaće dosta vremena da se u potpunosti obnovi.

PATRIJARH, UTEHA I PODRŠKA PATRIJARH je u Sabornom hramu 5. februara 2023, služio prvu liturgiju posle sedam godina. I pored veoma hladnog dana poseta je bila izuzetna. Narod se mnogo obradovao dolasku Njegove svetosti, ali se i patrijarh obradovao narodu. Svi su bili presrećni, ne samo što su imali priliku da se susretnu sa njim, već i zato što im je bilo drago da je patrijarh posvetio svima pojedinačno pažnju. Njegova poseta će biti upamćena kao jedan izuzetan Božji dar, uteha i uverenje da nismo sami, i ona predstavlja novi početak za našu zajednicu i hram, kao svetinju i dragocenu svojinu srpskog naroda, ma gde da on živeo - kaže prota Živojin.

- Sada je zaštićen od vremenskih (ne)prilika i potpuno je stabilizovan. Bezbedan da se u njemu okupljaju vernici. Sledeća faza i plan daljeg rada tek treba da se formulišu, jer se veći deo sredstava koje crkva poseduje izdvoji za održavanje. Prioritet će biti krovna struktura koja treba da se dovrši. Trenutno postoji čelična konstrukcija pokrivena ivericom i asfaltnim tablama. Preko njih treba postaviti kameni crep, isti onakav kakav je bio pre požara. Nekoliko dana pre Božića uspeli smo da uvedemo i ograničeno grejanje - objašnjava otac Živojin.

Blagodarni su, dodaje prota, što je Hram u Njujorku stavljen pod okrilje patrijarha i da se srpska Crkva stara o našim sunarodnicima u Njujorku i svetinji koju su preci stekli trudom i ljubavlju.

Foto: Saborna crkva Svetog Save u Njujorku Deca iz Klivlenda (Ohajo) u Crkvi u Njujorku 13. januara 2024. POSETA DECE IZ KLIVLENDA DAN uoči pravoslavne Nove godine i praznika Obrezanja Gospodnjeg i Svetog Vasilija Velikog, Sabornu crkvu u Njujorku posetili su mališani Dečjeg hora Sveti Sava iz Klivlenda (Ohajo) sa roditeljima. I to je bila velika, obostrana radost. - Bez sumnje su najjači temelji i zidovi jednog hrama, kao i jedne države, njeni sinovi i kćeri. Zbog toga mislim da uporedo sa fizičkim progresom, moramo jednako da gradimo i negujemo svoju dragocenu srpsku, svetosavsku, rodoljubivu svest - kaže starešina saborne crkve u Njujorku.

- Patrijarh je prihvatio na sebe žrtvu da ovu našu ranjenu, ali prelepu svetinju sa narodom oporavi. Mislim da smo dužni da tu žrtvu uvažimo i da ga i mi u tome svesrdno podržimo. Gospod nas je trudom naših predaka, koji su ovaj hram pošteno kupili, bogato nagradio. On nas je istovremeno i zadužio da ovu svetinju održimo kako bi ona nastavila da bude ono što je oduvek bila za ceo naš narod: mesto molitve, okupljanja i utehe. Istovremeno, neophodno je da uz materijalni hram sačuvamo i još jedan, unutrašnji, nevidljivi i netvarni, hram našeg srca. I u njemu naše veru, tradiciju, kulturu, jezik rodoljublje i vrednosti koje su odvajkada krasile Srbe. Vrednosti kao što su pravdoljublje, poštenje, rodoljublje, hrabrost i slobodarski duh. Jer, ako se unutrašnji oltar našeg unutrašnjeg hrama, hram našeg srca, razori, pašće i propašće i ovaj fizički - naglašava starešina Saborne crkve u Njujorku.