KOSOVSKA POGAČA: Stari kosovski recept koji se prenosi sa kolena na koleno

Kosovska pogača neizostavni je deo svake svečane trpeze u srpskim domaćinstvima na Kosovu i Metohiji.

Foto Shutterstock

Sastojci:

200ml mlake vode

200ml mlakog mleka

2/3 kocke kvasca

dve kašičice šećera

750g brašna

so po želji

2-3 kašike ulja za testo

2-3 kašike ulja za premazivanje

Priprema:

Pomešajte vodu i mleko i ugrejte zajedno. Kvasac izmrvite, dodajte šećer, kašiku brašna, i preko toga sipajte vodu i mleko. Izmešajte i ostavite par minuta da se kvasac aktivira, a zatim dodajte so i ulje i postepeno dodajte brašno dok ne zamesite testo (kad pod rukom osetite da je testo umešeno, da se vise ne lepi za ruku, to je to).

Na 200-220 stepeni peći oko 35 minuta, dok ne porumeni. Ako volite da ima hrskavu koricu, odmah je izvadite iz pleha i stavite na rešetkastu podlogu, da može da diše. Ako volite da je korica mekana, ostavite je par trenutaka u tepsiji, postaće mekana.

(Espreso)