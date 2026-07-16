RUSKE snage neutralisale više od 1.450 ukrajinskih vojnika u jednom danu u zoni SVO, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

Jedinice grupe trupa "Sever" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta i neutralisale tom prilikom do 195 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, pet artiljerijskih sistema, jednu stanicu za radio-elektronsku borbu, kao i jednu stanicu za radio-elektronsko izviđanje ukrajinskih snaga.

Jedinice grupe trupa "Zapad" izbacile su iz stroja više od 215 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila i četiri artiljerijskih oruđa.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 165 ukrajinskih vojnika, jedan oklopni transporter, jedno borbeno oklopno vozilo, dva oruđa poljske artiljerije i dve stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoje taktičke položaje duž linije fronta, izbacivši iz stroja do 330 ukrajinskih vojnika, tri borbena oklopna vozila, jedno artiljerijsko oruđe i tri stanice za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, neutralisavši tom prilikom više od 490 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo, jedno oruđe poljske artiljerije i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su više od 55 ukrajinskih vojnika i uništile jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.

Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su objekti energetske i transportne infrastrukture ukrajinskih snaga, skladišta dronova dugog dometa, kao i privremene lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.

Sistemima PVO ruske snage oborile su osam vođenih avio-bombi, presrele pet projektila sistema HIMARS i uništile 802 bespilotne letelice ukrajinskih snaga.

(RT Balkan)

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