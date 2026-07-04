VOJNICI iz 78. motostreljačkog puka „Sever-Ahmat“ ruskog Ministarstva odbrane učestvovali su u operaciji oslobađanja Konstantinovke, saopštio je čečenski lider Ramzan Kadirov.

Foto: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je 3. jula izvestio predsednika Vladimira Putina da je ruska vojska potpuno oslobodila Konstantinovku. Putin je ovaj događaj nazvao ključnim za oslobađanje cele DNR, napominjući da on otvara direktan put ka napredovanju ka Slavjansku i Kramatorsku.

- Oslobođenje Konstantinovke rezultat je koordinisanog, usklađenog i istinski hrabrog rada ruskog vojnog osoblja... Vojnici iz 78. motostreljačkog puka „Sever-Ahmat“ ruskog Ministarstva odbrane, pod komandom... Zaindija Zingijeva, odigrali su ključnu ulogu u ovoj operaciji. Vojnici su još jednom pokazali da za njih nijedan zadatak nije nemoguć kada je u pitanju zaštita ljudi i izvršavanje naređenja - napisao je Kadirov na svom Telegram kanalu.

Šef republike je takođe ispričao incident u kojem je neprijatelj, prilikom povlačenja, minirao jednu od centralnih zgrada, u kojoj su bili smešteni civili - žene, stariji ljudi i trinaestogodišnja devojčica.

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