PUKLA BRUKA U SAD! Moćni marinci primorani da lete na „OSAKAĆENIM“ LOVCIMA: Razvoj propao, avioni F-35 stižu slepi! (VIDEO)
POTVRĐENO je da su Oružane snage SAD počele da primaju lovce F-35 bez instaliranih primarnih radara, nakon izveštaja početkom godine da su lovci bez radara počeli da se isporučuju Ratnom vazduhoplovstvu.
Ovo je rezultat kašnjenja koja utiču na novi program aktivnog elektronski skeniranog radara AN/APG-85 i već je uticalo na Ratno vazduhoplovstvo i marinski korpus. AN/APG-85 je razvijen da zameni postojeći AN/APG-81 kao deo znatno odložene šire modernizacije F-35 Blok 4, jer se stariji radar više ne smatra konkurentnim novim generacijama kineskih senzora. Smatra se da je bliski kineski rival F-35, lovac pete generacije J-20, već odavno predstavio sopstveni radar sledeće generacije zasnovan na sličnim tehnologijama galijum nitrida.
Počevši od proizvodnog aviona Lot 17, prednji deo trupa F-35 je redizajniran posebno da bi se smestio APG-85. Međutim, pošto je isporuka novog radara odložena, stariji APG-81 ne može jednostavno biti instaliran kao zamena zbog nekompatibilnih montažnih aranžmana. Kao rezultat toga, avioni se isporučuju bez ikakvog radara, sa balastom instaliranim kako bi se održao centar gravitacije aviona. Nastavak proizvodnje aviona dok su isporuke radara kasnile, doveo je do neusklađenosti između nosnih konusa aviona koji se grade i radara koji su trenutno dostupni. Trenutni planovi ukazuju da se prvi proizvodni APG-85 radari ne očekuju pre 2028. godine, iako precizan raspored može biti promenjen. To bi moglo dovesti do toga da blizu 300 F-35 napusti proizvodne linije bez radara koji bi ih opremili.
Brz napredak kineskih programa stelt lovaca bio je jedan od glavnih pokretača razvoja AN/APG-85, pri čemu se novi radar smatra ključnim za poboljšanje situacione svesti protiv aviona poput J-20, kao i drugih vrsta stelt aviona kao što su strateški bombarderi i dronovi. Značajna postepena poboljšanja stelt mogućnosti J-20 i znaci brzog napretka u razvoju stelt lovaca šeste generacije dodali su dodatnu hitnost operacionalizaciji novog radara za F-35. AN/APG-85 je namenjen da postigne značajna poboljšanja u odnosu na AN/APG-81 u dometu detekcije, osetljivosti, kapacitetu praćenja, otpornosti na ometanje i radu sa malom verovatnoćom presretanja. Iako mnoge njegove mogućnosti ostaju poverljive, spekuliše se da radar uključuje napredak izveden iz tehnologija razvijenih za strateški bombarder B-21, pružajući veću procesorsku snagu i poboljšanu softverski definisanu funkcionalnost. Ovo bi trebalo da omogući F-35 da detektuje manje radarske poprečne preseke na većim udaljenostima, dok efikasnije deluje protiv naprednih sistema za elektronsko ratovanje.
F-35 koji se isporučuju bez radara su i dalje kompletni avioni sa funkcionalnim motorima, kontrolama leta, stelt karakteristikama, komunikacionim sistemima i većinom druge avionike. Stoga se i dalje mogu koristiti za mnoge vrste obuke, kako za zemaljsko osoblje, tako i za pilote, i potencijalno mogu koristiti širok spektar naoružanja koristeći veze za prenos podataka i podatke o ciljanju sa spoljnih senzora, kao što su drugi F-35, ili koristeći elektrooptički sistem za ciljanje lovca. Avion takođe može koristiti svoje pasivne senzorske nizove za rad u ulogama prikupljanja elektronskih obaveštajnih podataka, kao što su F-35 široko koristili u ratnim zonama na Bliskom istoku i u Istočnoj Evropi. Analitičari su projektovali da će blizu 100 F-35 biti isporučeno bez radara.
(militarywatchmagazine.com)
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