PAKLENA NOĆ NA KRIMU: Ukrajinci silovito udarili, gore naftni terminali, Kerčki most satima zatvoren (VIDEO)
TOKOM noći širom Krima odjekivale su snažne eksplozije, dok je na više lokacija izbio niz požara. Zbog napada je Kerčki most bio potpuno zatvoren za saobraćaj tokom cele noći, prenosi Ukrajinska pravda.
Pozivajući se na informacije Telegram kanala „Krimski vetar“, „Supernova+“ i kanala koji prati operativnu situaciju na Kerčkom mostu, mediji navode da su se udari osetili u više regiona poluostrva.
„Krimski vetar“ je, analizom satelitskih snimaka, potvrdio da su izbila nova žarišta na naftnom terminalu u Kerču, koji gori još od prvog udara 21. juna.
Pogođeni naftni terminali i položaji PVO
Požari su izbili i na samom ulazu u Kerč, kao i u blizini mesta Baherove, gde se nalaze položaji ruskih protivvazdušnih sistema S-300 i S-400.
Satelitski snimci zabeležili su nove požare i na naftnom terminalu u luci Kavkaz, kao i na železničkoj stanici Pivdena u Kerču.
Kanal „Supernova+“ saopštio je da su se eksplozije čule širom poluostrva, a u ranim jutarnjim časovima objavio je da je uspešno pogođen kompleks za pretovar i skladištenje goriva „TES Terminal“.
Ruske vlasti na Krimu do sada nisu komentarisale ove požare niti najnovije udare.
Ipak, Telegram kanal koji prati situaciju na Kerčkom mostu objavio je 22. juna u 23.24 časa da je saobraćaj privremeno obustavljen. Blokada je trajala više od pet i po sati, a saobraćaj je ponovo uspostavljen tek 23. juna u 5.10 ujutru.
Kriza goriva i struje na poluostrvu
Ovi napadi nadovezuju se na dramatične događaje iz prethodnih nedelja. Predsednik Medžlisa krimskotatarskog naroda Refat Čubarov je 16. juna pozvao sve državljane Rusije koji nelegalno borave na okupiranom Krimu da odmah napuste poluostrvo.
Nekoliko dana kasnije, 21. juna, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspešne udare na ciljeve u ruskom Krasnodarskom kraju i samom Kerču.
Situaciju dodatno komplikuje logistički kolaps okupacionih vlasti. Ruska administracija na Krimu uvela je stroga ograničenja na prodaju benzina, pa gorivo na pumpama više ne može da kupuje niko osim predstavnika okupacione uprave.
Pored nestašice goriva, na Krimu su uvedene i restrikcije struje, pa se električna energija građanima isključuje po strogo utvrđenom rasporedu zbog problema u snabdevanju.
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