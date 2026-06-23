PAKLENA NOĆ NA KRIMU: Ukrajinci silovito udarili, gore naftni terminali, Kerčki most satima zatvoren (VIDEO)

TOKOM noći širom Krima odjekivale su snažne eksplozije, dok je na više lokacija izbio niz požara. Zbog napada je Kerčki most bio potpuno zatvoren za saobraćaj tokom cele noći, prenosi Ukrajinska pravda.

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Pozivajući se na informacije Telegram kanala „Krimski vetar“, „Supernova+“ i kanala koji prati operativnu situaciju na Kerčkom mostu, mediji navode da su se udari osetili u više regiona poluostrva.

„Krimski vetar“ je, analizom satelitskih snimaka, potvrdio da su izbila nova žarišta na naftnom terminalu u Kerču, koji gori još od prvog udara 21. juna.

Pogođeni naftni terminali i položaji PVO

Požari su izbili i na samom ulazu u Kerč, kao i u blizini mesta Baherove, gde se nalaze položaji ruskih protivvazdušnih sistema S-300 i S-400.

Russians are being urged to leave Crimea.

Preparations for a complete transport blockade of Crimea are underway.



While Russian authorities report successful air defense operations and the downing of hundreds of drones, attacks on key infrastructure around Crimea continue almost… pic.twitter.com/VNUdjfAn3N — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) June 23, 2026

Satelitski snimci zabeležili su nove požare i na naftnom terminalu u luci Kavkaz, kao i na železničkoj stanici Pivdena u Kerču.

Kanal „Supernova+“ saopštio je da su se eksplozije čule širom poluostrva, a u ranim jutarnjim časovima objavio je da je uspešno pogođen kompleks za pretovar i skladištenje goriva „TES Terminal“.

A very busy night for Crimea, with many objects attacked. pic.twitter.com/COjCsKji5Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2026

Ruske vlasti na Krimu do sada nisu komentarisale ove požare niti najnovije udare.

Ipak, Telegram kanal koji prati situaciju na Kerčkom mostu objavio je 22. juna u 23.24 časa da je saobraćaj privremeno obustavljen. Blokada je trajala više od pet i po sati, a saobraćaj je ponovo uspostavljen tek 23. juna u 5.10 ujutru.

Ukraine’s Defense Ministry has issued a blunt warning to the Russian occupiers: the so-called “beach season” in Crimea is officially over. Recent precision strikes have turned their rear-area fantasy into a burning nightmare.



Oil depots blaze, gas compressor stations are knocked… pic.twitter.com/89xCvs5phJ — medoyid_ua (@LetsArmUKR) June 23, 2026

Kriza goriva i struje na poluostrvu

Ovi napadi nadovezuju se na dramatične događaje iz prethodnih nedelja. Predsednik Medžlisa krimskotatarskog naroda Refat Čubarov je 16. juna pozvao sve državljane Rusije koji nelegalno borave na okupiranom Krimu da odmah napuste poluostrvo.

Nekoliko dana kasnije, 21. juna, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspešne udare na ciljeve u ruskom Krasnodarskom kraju i samom Kerču.

Situaciju dodatno komplikuje logistički kolaps okupacionih vlasti. Ruska administracija na Krimu uvela je stroga ograničenja na prodaju benzina, pa gorivo na pumpama više ne može da kupuje niko osim predstavnika okupacione uprave.

Pored nestašice goriva, na Krimu su uvedene i restrikcije struje, pa se električna energija građanima isključuje po strogo utvrđenom rasporedu zbog problema u snabdevanju.