BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pružio je nove informacije o faktorima koji su doveli do toga da ruske oružane snage pretrpe velike poraze u ranim fazama svoje vojne kampanje na ukrajinskom ratištu u februaru-martu 2022. godine.

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On je procenio da se sukob mogao brzo završiti u ranim fazama, kada su ruske snage bile blizu ukrajinske prestonice, primetivši: „U to vreme, ne samo ja, već svi u svetu su razumeli da će se rat brzo završiti ruskom pobedom. To je bilo prvenstveno zato što su Rusi bili u Kijevu.“ „Određeni političari i snage“ su tražili od ruskog predsednika Vladimira Putina da obustavi napredovanje, povuče snage i zaključi mirovni sporazum, primetio je, dodajući: „Pre tog povlačenja, svi su razumeli da su dani Ukrajine odbrojani.“





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Beloruski predsednik je tvrdio da Rusija deluje na osnovu onoga što se činilo kao prava prilika da se postigne rešenje, dodajući: „Sami procenite ko je bio u pravu, a ko nije u pravu u ovoj stvari.“ „Još jednom, verovatno, ove snage su ga prevarile. Bio je to Vatikan. I iznenađujuće, jevrejski lobi, Izraelci“, rekao je Lukašenko. „Rekli su u ime [ukrajinskog predsednika Volodimira] Zelenskog: To je to, krećemo se ka miru, slažemo se. I drugi takođe.“ Pominjanje „jevrejskog lobija“ moglo se odnositi na lobi unutar Rusije, ili na napore tadašnjeg izraelskog premijera Naftalija Beneta da deluje kao posrednik između Rusije i Ukrajine. Rusko Ministarstvo odbrane je 29. marta objavilo da će smanjiti vojne aktivnosti oko Kijeva i Černigova, a zapadni izvori su to prikazali prvenstveno kao operativno premeštanje, a ne kao politički ustupak kako je predsednik Lukašenko naznačio.

Na početku ruske vojne kampanje 24. februara 2022. godine, ruske snage su napredovale ka Kijevu iz više pravaca. Jedinice 35. kombinovane armije, 36. kombinovane armije, 41. kombinovane armije, 1. gardijske tenkovske armije, vazdušno-desantnih formacija i snaga za specijalne operacije napredovale su južno iz Belorusije duž zapadne i istočne obale reke Dnjepar, sa ciljem da zauzmu ključne transportne rute, izoluju prestonicu i omoguće brzi napad na grad. Povlačenje mesec dana kasnije odvijalo se brzo, a ruske formacije su se povlačile na sever u Belorusiju i zapadnu Rusiju radi preuređenja, popunjavanja i eventualnog premeštanja na ratište Donbas. Do početka aprila 2022. godine, američki i ukrajinski zvaničnici procenili su da su se ruske snage potpuno povukle iz regiona Kijeva.

Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Vlada ruskog predsednika Vladimira Putina suočila se sa oštrim kritikama iz zemlje i iz inostranstva zbog percepcije da je napravila preterane ustupke članicama NATO-a, pogoršavši strateški položaj Rusije, produživši ratne napore i dovevši rusko osoblje u nepotrebnu opasnost. Nedavna izjava predsednika Lukašenka da je povlačenje iz Kijeva bila politička odluka snažno podržava takve kritike strateškog odlučivanja Moskve. Rat je izazvao značajan strateški udarac Rusiji, i dok analitičari postavljaju ozbiljna pitanja u vezi sa zapadnim tvrdnjama o ekstremnim ruskim žrtvama od preko milion ljudi, procenjuje se da su gubici bili značajni, posebno u ranim fazama sukoba. Rat je, međutim, bio veoma štetan i za ruske protivnike na zapadu, kritično iscrpljujući zalihe oružja i doprinoseći ekonomskoj krizi u Evropi zbog gubitka izvoznih tržišta i naglog rasta cena energije.

militarywatchmagazine.com

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