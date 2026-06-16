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SRUŠIO SE BOMBARDER B-52: Poginulo 8 članova posade, svi u šoku posle stravične nesreće (FOTO)

В. Н.

16. 06. 2026. u 08:45

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OSAM članova posade poginulo je nakon što se bombarder B-52 "Stratofortres" srušio ubrzo po poletanju iz vazduhoplovne baze Edvards u Kaliforniji, saopštili su zvaničnici baze.

СРУШИО СЕ БОМБАРДЕР Б-52: Погинуло 8 чланова посаде, сви у шоку после стравичне несреће (ФОТО)

Foto: Tanjug/Debbie Reyes Katz via AP Photo

Avion je poleteo na rutinski zadatak u okviru programa modernizacije radarskog sistema, a nesreća se dogodila nekoliko trenutaka nakon poletanja, preneo je Si-En-En.

Prema navodima baze, među poginulima su bili pripadnici vojske, državni službenici i saradnici vlade. Kompanija "Boing" je saopštila da su među stradalima bila i dva njena zaposlena.

Saučešće porodicama žrtava izrazili su sekretar Ratnog vazduhoplovstva Troj Majnk, predsednik Predstavničkog doma Majk Džonson i guverner Kalifornije Gavin Njusom.

Foto: Tanjug/Debbie Reyes Katz via AP Photo

Vojni zvaničnici pokrenuli su istragu o uzrocima nesreće, a preliminarni rezultati se očekuju za oko šest meseci.

Si-En-En je naveo da pad B-52 predstavlja najsmrtonosniju nesreću tog tipa bombardera od 1982. godine, kada je tokom probne obuke u Kaliforniji poginulo devet članova posade.

B-52 "Stratofortres" je u operativnoj upotrebi od 1955. godine i jedan je od najstarijih aviona u sastavu američkog Ratnog vazduhoplovstva.

Iako se odavno više ne proizvodi, avion je tokom proteklih decenija modernizovan kako bi ostao u službi, a aktuelni programi nadogradnje uključuju nove motore i unapređenje ključnih sistema.

Ti bombarderi, napominje "Blumberg", imali su ključnu ulogu u operaciji "Pustinjska oluja" početkom 1990-ih, a nedavno su bili angažovani i u operacijama protiv Irana, gde su učestvovali u gađanju važnih ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane i komandne položaje.

(RT Blakan)

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