Svet

"RAT BI MOGAO DA SE ZAVRŠI DO KRAJA DANA": Iz Kremlja otkrili uslov - Zelenski treba da uradi jednu stvar

В. Н.

02. 06. 2026. u 12:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RAT u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev nastavi da odbija "istinske" pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rešenju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, istakavši da Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini.

РАТ БИ МОГАО ДА СЕ ЗАВРШИ ДО КРАЈА ДАНА: Из Кремља открили услов - Зеленски треба да уради једну ствар

Foto: by Dmitry Ant on Unsplash

Kako je naveo, rat može biti gotov do kraja dana, ukoliko ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste ruske regione, prenosi agencija RIA Novosti.

- Što se tiče Zelenskog i završetka rata do kraja godine, rat bi mogao da se završi do kraja dana. O tome smo više puta govorili, a predsednik (Rusije Vladimir Putin) o tome je govorio kada se obraćao rukovodstvu u Ministarstvu spoljnih poslova. Da bi to postigao, Zelenski mora da naredi svojim oružanim snagama da napuste teritoriju ruskih regiona - rekao je Peskov.

On je naveo da je mirovni proces u Ukrajini na čekanju, ali da to ne znači da nema kontakata sa Sjedinjenim Američkim Državama, i istakao je da Rusija nastavlja da održava redovne kontakte sa Vašingtonom.

Peskov je istakao da Rusija pokreće sistematske udare na vojnu infrastrukturu u Kijevu i drugim gradovima u Ukrajini, dodajući da Rusija preferira da svoje ciljeve u Ukrajini postigne mirnim putem.

Govoreći o napadu ukrajinske vojske na školu u Starobeljsku u Rusiji, Peskov je rekao da, ako Kijev nastavi da vrši "nehumane terorističke napade nad decom", to postavlja novu paradigmu sukoba.

- Govorimo o školi koja nikada nije bila vojni objekat. I nikada nije bila objekat vezan za vojsku. Tamo je uvek bilo mladih ljudi, dece koja su se tamo školovala. Uglavnom devojčice. I kijevski režim je bio i te kako svestan toga - istakao je Peskov.

On je ocenio da je Ukrajina namerno uništila taj školski objekat, navodeći da na to ukazuje sastav dronova, tehničke specifikacije i korišćena komunikaciona oprema.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

BRAZILKA ŽIVI U SRBIJI: Otkrila šta je kod nas najviše šokira
Panorama

0 0

BRAZILKA ŽIVI U SRBIJI: Otkrila šta je kod nas najviše šokira

BRAZILKA Livia Domingos Bjeloglav preselila se u Srbiju zbog ljubavi prema Srbinu Milanu, sa kojim danas ima petoro dece, a na društvenim mrežama često govori o razlikama između svoje domovine i zemlje u koju se doselila. U nedavnom videu na svom TikTok profilu "brazilkainserbia" osvrnula se na fenomen promaje, koji je, kako kaže, i danas iznenađuje, a njena je objava privukla veliku pažnju.

02. 06. 2026. u 10:16

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STIGLI BAGERI NA MARAKANU: Počelo je! (VIDEO)

STIGLI BAGERI NA MARAKANU: Počelo je! (VIDEO)