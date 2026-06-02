"RAT BI MOGAO DA SE ZAVRŠI DO KRAJA DANA": Iz Kremlja otkrili uslov - Zelenski treba da uradi jednu stvar
RAT u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev nastavi da odbija "istinske" pregovore i ozbiljne odluke o mirnom rešenju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, istakavši da Rusija ostaje otvorena za mirovne pregovore o Ukrajini.
Kako je naveo, rat može biti gotov do kraja dana, ukoliko ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski naredi ukrajinskim oružanim snagama da napuste ruske regione, prenosi agencija RIA Novosti.
- Što se tiče Zelenskog i završetka rata do kraja godine, rat bi mogao da se završi do kraja dana. O tome smo više puta govorili, a predsednik (Rusije Vladimir Putin) o tome je govorio kada se obraćao rukovodstvu u Ministarstvu spoljnih poslova. Da bi to postigao, Zelenski mora da naredi svojim oružanim snagama da napuste teritoriju ruskih regiona - rekao je Peskov.
On je naveo da je mirovni proces u Ukrajini na čekanju, ali da to ne znači da nema kontakata sa Sjedinjenim Američkim Državama, i istakao je da Rusija nastavlja da održava redovne kontakte sa Vašingtonom.
Peskov je istakao da Rusija pokreće sistematske udare na vojnu infrastrukturu u Kijevu i drugim gradovima u Ukrajini, dodajući da Rusija preferira da svoje ciljeve u Ukrajini postigne mirnim putem.
Govoreći o napadu ukrajinske vojske na školu u Starobeljsku u Rusiji, Peskov je rekao da, ako Kijev nastavi da vrši "nehumane terorističke napade nad decom", to postavlja novu paradigmu sukoba.
- Govorimo o školi koja nikada nije bila vojni objekat. I nikada nije bila objekat vezan za vojsku. Tamo je uvek bilo mladih ljudi, dece koja su se tamo školovala. Uglavnom devojčice. I kijevski režim je bio i te kako svestan toga - istakao je Peskov.
On je ocenio da je Ukrajina namerno uništila taj školski objekat, navodeći da na to ukazuje sastav dronova, tehničke specifikacije i korišćena komunikaciona oprema.
(Tanjug)
