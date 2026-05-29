Svet

"KAKO BI MOGLO DA BUDE DRUGAČIJE? Putin obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji

В.Н.

29. 05. 2026. u 15:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKI predsednik Vladimir Putin je obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

КАКО БИ МОГЛО ДА БУДЕ ДРУГАЧИЈЕ? Путин обавештен о инциденту са дроном у Румунији

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

"Kako bi moglo da bude drugačije?", rekao je Peskov novinarima kao odgovor na pitanje o tome, prenosi agencija RIA Novosti.

Ranije danas, rumunsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je dron udario u krov zgrade u Galacu, povredivši dve osobe. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KALASOVA IZAZVALA POMETNJU Raste napetost između EU i SAD: Usledili hitni demanti
Svet

0 0

KALASOVA IZAZVALA POMETNJU Raste napetost između EU i SAD: Usledili hitni demanti

ODNOSI između Brisela, Vašingtona i Kijeva sve su napetiji. Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za spoljnu i bezbednosnu politiku Kaja Kalas, izjavila je da je američka ambasada bila jedina strana misija koja je privremeno napustila glavni grad Ukrajine nakon ruskih pretnji velikim napadom, međutim, američka ambasada je odmah negirala njene tvrdnje.

29. 05. 2026. u 16:36

Politika
Tenis
Fudbal
ORLOVI NA IVICI AMBISA: Nica strepi za opstanak protiv desetostrukog prvaka Francuske

ORLOVI NA IVICI AMBISA: Nica strepi za opstanak protiv desetostrukog prvaka Francuske