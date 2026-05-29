"KAKO BI MOGLO DA BUDE DRUGAČIJE? Putin obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji

RUSKI predsednik Vladimir Putin je obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/AP/Alexander Kazakov

"Kako bi moglo da bude drugačije?", rekao je Peskov novinarima kao odgovor na pitanje o tome, prenosi agencija RIA Novosti.

Ranije danas, rumunsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je dron udario u krov zgrade u Galacu, povredivši dve osobe. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu.

(Tanjug)