"KAKO BI MOGLO DA BUDE DRUGAČIJE? Putin obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji
RUSKI predsednik Vladimir Putin je obavešten o incidentu sa dronom u Rumuniji, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Kako bi moglo da bude drugačije?", rekao je Peskov novinarima kao odgovor na pitanje o tome, prenosi agencija RIA Novosti.
Ranije danas, rumunsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je dron udario u krov zgrade u Galacu, povredivši dve osobe. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu.
(Tanjug)
