Svet

"LEGITIMNO PRAVO NA SAMOODBRANU" Kuba poručila: "SAD su agresor, a mi smo napadnuta zemlja"

В.Н.

18. 05. 2026. u 07:48

U SLUČAJU vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje "legitimno pravo na samoodbranu", izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Kube Karlos Fernandez de Kosio.

ЛЕГИТИМНО ПРАВО НА САМООДБРАНУ Куба поручила: САД су агресор, а ми смо нападнута земља

Foto: Aleksey Butenkov / Alamy / Profimedia

De Kosio je na platformi X u subotu rekao da su u toku "antikubanski napori" da se opravda vojna agresija protiv Kube.

- Antikubanski napori da se opravda, bez ikakvog izgovora, vojna agresija protiv Kube se intenziviraju iz sata u sat, sa sve neverovatnijim optužbama. SAD su agresor. Kuba, kao napadnuta zemlja, poziva se na pravo na samoodbranu - rekao je De Kosio u objavi na platformi X.

Njegova izjava je usledila nakon izveštaja američkog portala Aksios o navodnim pripremama ove socijalističke ostrvske države da upotrebi dronove protiv američkih ciljeva u slučaju napada.

Aksios je preneo, pozivajući se na obaveštajne informacije, da je Kuba nabavila više od 300 vojnih dronova, i da je nedavno počela da razmatra planove da ih koristi za napade na američku bazu u zalivu Gvantanamo, američke ratne brodove i potencijalno na Ki Vest na Floridi, koji je udaljen samo oko 170 kilometara od Havane.

(Tanjug)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE OTEO POSLEDNJU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona

ZVEZDA IDE NA ČOVEKA KOJI IM JE "OTEO" POSLEDNjU TITULU?! Ovo su potencijalni rivali crveno-belih u kvalifikacijama za Ligu šampiona