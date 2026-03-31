POBEGAO U UKRAJINSKU AMBASADU: Liban traži od Kijeva da izruči agenta Mosada

LIBAN je zatražio od ukrajinske ambasade u Bejrutu da mu preda muškarca koji se tamo sklonio, a za koga se veruje da sarađuje sa izraelskom obaveštajnom agencijom Mosad, prenosi AFP pozivajući se izvor iz Hezbolaha.

Sirijsko-palestinski državljanin, koji takođe ima ukrajinsko državljanstvo, pritvoren je u septembru nakon što je parkirao motocikl pun eksploziva sakrivenog u bateriji na putu ka aerodromu, u južnom delu grada koji kontroliše Hezbolah.

Muškarac je bio zatvoren dok Liban nije uvučen u rat sa Izraelom početkom ovog meseca. Kada su izraelske rakete početkom marta pogodile zgradu pored one u kojoj je muškarac - za koga se tvrdi da je agent Mosada - bio zatvoren, on je pobegao u ukrajinsku ambasadu.

Libanska agencija za opštu bezbednost saopštila je da je uspela da uhapsi pet navodnih članova grupe koja je sarađivala sa muškarcem i da ih je uputila pravosuđu.

Hasan Čukeir, ​​šef Opšte bezbednosti, rekao je za AFP da ih je "ukrajinska ambasada u Libanu kontaktirala 10. marta tražeći da dozvolimo njenom državljaninu... koji je bio tamo prisutan i izgubio pasoš, da napusti zemlju preko aerodroma u Bejrutu".

- Nakon provere njegovog imena i fotografije, saznali smo da ga traži libansko pravosuđe i da je predmet brojnih potraga i istraga libanskih bezbednosnih agencija - dodao je.

Čukeir je rekao da su vlasti obavestile ambasadu da je obavezna da preda čoveka, dodajući da je "tražen zbog umešanosti u rad ćelije izraelskog Mosada koja je planirala atentate i bombaške napade u južnim predgrađima Bejruta".

Ambasada nije odgovorila na zahtev francuske agencije za komentar.

(RT Balkan)

