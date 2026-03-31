Svet

POBEGAO U UKRAJINSKU AMBASADU: Liban traži od Kijeva da izruči agenta Mosada

P. Đurđević

31. 03. 2026. u 15:38

LIBAN je zatražio od ukrajinske ambasade u Bejrutu da mu preda muškarca koji se tamo sklonio, a za koga se veruje da sarađuje sa izraelskom obaveštajnom agencijom Mosad, prenosi AFP pozivajući se izvor iz Hezbolaha.

Foto: Profimedia

Sirijsko-palestinski državljanin, koji takođe ima ukrajinsko državljanstvo, pritvoren je u septembru nakon što je parkirao motocikl pun eksploziva sakrivenog u bateriji na putu ka aerodromu, u južnom delu grada koji kontroliše Hezbolah.

Muškarac je bio zatvoren dok Liban nije uvučen u rat sa Izraelom početkom ovog meseca. Kada su izraelske rakete početkom marta pogodile zgradu pored one u kojoj je muškarac - za koga se tvrdi da je agent Mosada - bio zatvoren, on je pobegao u ukrajinsku ambasadu.

Libanska agencija za opštu bezbednost saopštila je da je uspela da uhapsi pet navodnih članova grupe koja je sarađivala sa muškarcem i da ih je uputila pravosuđu.

Hasan Čukeir, ​​šef Opšte bezbednosti, rekao je za AFP da ih je "ukrajinska ambasada u Libanu kontaktirala 10. marta tražeći da dozvolimo njenom državljaninu... koji je bio tamo prisutan i izgubio pasoš, da napusti zemlju preko aerodroma u Bejrutu".

- Nakon provere njegovog imena i fotografije, saznali smo da ga traži libansko pravosuđe i da je predmet brojnih potraga i istraga libanskih bezbednosnih agencija - dodao je.

Čukeir je rekao da su vlasti obavestile ambasadu da je obavezna da preda čoveka, dodajući da je "tražen zbog umešanosti u rad ćelije izraelskog Mosada koja je planirala atentate i bombaške napade u južnim predgrađima Bejruta".

Ambasada nije odgovorila na zahtev francuske agencije za komentar.

(RT Balkan)

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

