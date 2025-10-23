Svet

"TO JE LAŽNA VEST!" Tramp demantovao pisanje Volstrit žurnala da je odobrio Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa

В.Н.

23. 10. 2025. u 10:43

AMERIČKI predsednik Donald Tramp demantovao je pisanje Volstrit žurnala (WSJ) da su Sjedinjene Američke Države odobrile Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa duboko u teritoriju Rusije.

ТО ЈЕ ЛАЖНА ВЕСТ! Трамп демантовао писање Волстрит журнала да је одобрио Украјини употребу ракета дугог домета

Foto: Tanjug/AP

"Priča Volstrit žurnala o tome kako su SAD odobrile da se Ukrajini dozvoli upotreba raketa dugog dometa duboko u Rusiji je lažna vest! SAD nemaju nikakve veze sa tim raketama, odakle god da dolaze, niti sa onim što Ukrajina radi sa njima", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki list je ranije preneo, pozivajući se na izvore, da su Sjedinjene Američke Države ukinule ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa koje su Ukrajini obezbedili zapadni saveznici, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na mete u Rusiji i poveća pritisak na Kremlj.

Odluka, koja nije javno objavljena, usledila je nakon prenosa ovlašćenja za koordinaciju takvih udara sa američkog ministra odbrane Pita Hegseta na vrhovnog komandanta Američke evropske komande Aleksusa Grinkeviča, koji takođe predvodi Savezničke snage NATO u Evropi.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

JEZIVO SVEDOČENjE BLOKADERA: Vladan Anđelković pred kamerama nakon napada u Ćacilendu

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve
Svet

0 0

Radnik na farmi umro nakon ujeda muve

"DRŽALI su ga u sedaciji, pa se probudio i činilo se da ima nade. Svi su se nadali njegovom oporavku. Ali bolest se vratila sa osvetom, brzo se širila i počela je da pogađa njegove organe."

23. 10. 2025. u 22:26

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM