"TO JE LAŽNA VEST!" Tramp demantovao pisanje Volstrit žurnala da je odobrio Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa

AMERIČKI predsednik Donald Tramp demantovao je pisanje Volstrit žurnala (WSJ) da su Sjedinjene Američke Države odobrile Ukrajini upotrebu raketa dugog dometa duboko u teritoriju Rusije.

"Priča Volstrit žurnala o tome kako su SAD odobrile da se Ukrajini dozvoli upotreba raketa dugog dometa duboko u Rusiji je lažna vest! SAD nemaju nikakve veze sa tim raketama, odakle god da dolaze, niti sa onim što Ukrajina radi sa njima", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki list je ranije preneo, pozivajući se na izvore, da su Sjedinjene Američke Države ukinule ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa koje su Ukrajini obezbedili zapadni saveznici, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na mete u Rusiji i poveća pritisak na Kremlj.

Odluka, koja nije javno objavljena, usledila je nakon prenosa ovlašćenja za koordinaciju takvih udara sa američkog ministra odbrane Pita Hegseta na vrhovnog komandanta Američke evropske komande Aleksusa Grinkeviča, koji takođe predvodi Savezničke snage NATO u Evropi.

