TRAMP I ZELENSKI S MAKRONOM U PARIZU: Nada u primirje uz zvona Bogorodičine crkve

DONALD Tramp, izabrani američki predsednik, druga je "zvezda" dana, pored večerašnjeg otvaranja Notr Dama posle velikog požara koji je izbio na čuvenoj katedrali.

Tanjug

Trampa je domaćin Emanuel Makron primio u Jelisejskoj palati uz srdačan stisak ruke, uz okićenu novogodišnju jelku u dvorištu, i nekoliko zastajanja pred kamera s ponovljenim pozdravljanjem.

- Velika je čast za francuski narod da vas ponovo ugosti – poručio je Makron.

U sličnom tonu obratio se i Tramp svom domaćinu.

- Puno smo uradili zajedno u prošlosti. Poštujemo i volimo francuski narod – kazao je Tramp.

I pored toga što će u Belu kuću ući tek 20. januara, Trampa je Makron primio kao da je državnik koji je već preuzeo funkciju. U Jeliseju su za visokog gosta iz Amerike, pred ogromnim brojem novinara iz celog sveta, rasprostrli crveni tepih i postrojili Republikansku gardu.

Ovo je praktično bila jedinstvena prilika da se vode važni razgovori sa izabranim, a ne i inaugurisanim predsednikom. Ali, vremena nema za gubljenje, imajući u vidu goruću situaciju u svetu. Ovaj Trampov dolazak se u diplomatskim krugovima ocenjuje kao njegov najvažniji sastanak pred početak mandata.

Tramp je u Jelsejskoj palati imao zakazan satanak u 16 sati, ali je kasnio 45 minuta, što je za mnoge bilo dobro, jer je za njim susret s Makronom u 17 sati imao predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski. Tako se sudbina Ukrajine krojila u trouglu između Makrona, Trampa i Zelenskog. Iako su Tramp i Zelenski imali zakazane razgovore s Makronom u različito vreme, postojala je nada da se sretnu, ili bar naprave zajedničku fotografiju.

Poznato je da Tramp hoće prekid rata. Bila je ovo prilika da budući predsednik SAD saopšti svoje planove i način kako misli da se sukob između Moskve i Kijeva zaustavi. Obećao je još ranije da mu je namera da rat stane za 24 sata kada on uđe u Belu kuću, kao i da hoće da zaustavi slanje vojne pomoći, što je Zelenski sada mogao da sazna iz prve ruke.

Druga važna tema sastanka između Makrona i Trampa je prekid vatre u Gazi. Budući američki predsednik želi da se to ostvari do 20. januara. Takođe je već stavio do znanja da će, ukoliko taoci ne budu oslobađeni do tada, biti "strašnih posledica". Jedna od tema bile su i takse koje SAD namerava da uvede EU koju je nazvao "malom Kinom".

Cela ova situacija odgovara i Makronu, koji se trenutno nalazi u političkoj krizi, da povrati vladarsku auru. Okupiti u isto vreme na jednom mestu Trampa i Zelenskog, nije mala stvar. U Parizu se nadaju da bi mogli da budu posrednici u prekidu rata i u Ukrajini, i u Gazi. Snovi bi tako postali realnost.

Donald Tramp je izabran, ali se već ponaša kao pravi predsednik. I primljen je kao šef države, iako to još nije. U Parizu ističu da je atipični predsednik i da je već preuzeo diplomatske inicijative iako nije stupio na funkciju, a dolazak u Pariz to potvrđuje. Sagovornik u Vašingtonu više nije Bajden, nego Tramp. S aktuelnim predsednikom, očigledno, nema šta više da se pregovara. Mnogi su ispred Bogorodičine crkve došli zbog njenog otvaranja, ali neki i da bi videli Trampa.