ISTANBUL U MAGLI: Zaustavljeno više od 100 brodova na ulazu u Bosfor (VIDEO)

POMORSKI saobraćaj kroz Bosforski moreuz u Istanbulu čitavo jutro bio je suspendovan u oba pravca zbog magle, saopšteno je iz turskog Ministarstva saobraćaja.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ Cumhuriyet

- Tranzit brodova kroz Bosforski moreuz privremeno je zaustavljen zbog ograničene vidljivosti - navodi se u saopštenju.

Istanbul je zavijen u maglu od ranih jutarnjih sati, piše list Hurijet.

Na Bosforu je pomorski saobraćaj bio u potpunosti zaustavljen, više od 100 brodova je čekalo da prođe kroz moreuz, a mali čamci kao da su nestali među oblacima magle, objavio je Hurijet.

Magla se podigla oko podneva po lokalnom vremenu i brodovi su nastavili svoj put, izvestila je agencija Anadolija.

- Privremeno obustavljen brodski saobraćaj je nakon što se magla na Bosforu razvejala od 12.30 otvoren u pravcu sever-jug - saopštilo je Ministarstvo saobraćaja.

Bosforski moreuz povezuje Crno more sa Mramornim morem, nalazi se između Balkanskog poluostrva i Male Azije - razdvaja Evropu od Azije. Zajedno sa Dardanelima spaja Crno more sa Sredozemnim morem. Oba moreuza predstavljaju pomorski put međunarodnog značaja. Moreuz je dug 30 kilometara i varira u širini od četiri kilometra do 750 metara.