"EU MORA DA SE PROMENI": Orban se obratio u Evropskom parlamentu

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da Evropska unija mora da se promeni, a mađarsko predsedavanje EU ima za cilj da bude "glas i katalizator promena".

Foto: Profimedia

U svom obraćanju Evropskom parlamentu u Strazburu gde je predstavljao mađarski program, Orban je rekao da je konkurentnost najvažniji element promene, objavila je agencija MTI.

Prema njegovim rečima, posao Mađarske je da ukaže na probleme i iznese predloge u interesu mira, bezbednosti i prosperiteta EU.

Što se tiče problema sa konkurentnošću EU, Orban je rekao da ekonomski rast blokova u poslednje dve decenije konstantno zaostaje za rastom Sjedinjenih Američkih Država i Kine i da je rast produktivnosti bio sporiji od rasta njegovih konkurenata, kao i da je njegov udeo u globalnoj trgovini opao.

- Preduzeća plaćaju dva do tri puta više za struju nego u SAD, a cene gasa su četiri do pet puta veće - dodao je on.

Orban je podsetio da je Mađarska prvi put predsedavala Savetom Evropske unije 2011. godine i da je situacija u bloku danas "daleko teža i ozbiljnija" nego te godine, misleći na ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Orban je rekao da se blok suočava sa odlukama koje će odrediti njegovu sudbinu.

