ŠOK IZJAVA LUKAŠENKA: Ako Poljska krene na zapadnu Ukrajinu – podržaćemo Ukrajince

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da ukoliko Poljska krene na Ukrajinu i pokuša da otme njenu zapadnu teritoriju, Minsk će podržati Ukrajince.

Foto: Profimedia/Ilustracija

- Kao na zapadnu Belorusiju, tako i na zapadnu Ukrajinu. Za nas je to neprihvatljivo. Ukoliko Poljaci upadnu u Ukrajinu i pokušaju da otmu njenu teritoriju, podržaćemo Ukrajince. Mi razumemo da ako se to desi Ukrajini, sledeći smo mi - rekao je on.

Prema rečima Lukašenka, glavni kamen spoticanja između Ukrajine i Poljske je Volinjski masakr, kada je Ukrajinska ustanička armija (zabranjena u Rusiji kao ekstremistička organizacija) sprovela pokolj poljskog stanovništva za vreme Drugog svetskog rata.



Takođe je rekao i da Ukrajina plasira lažne vesti da Belorusija navodno planira da zauzme Černobiljsku nuklearnu elektranu – niti Minsk, niti Moskva to namerava da učini.

- U poslednje vreme ukrajinski prijatelji u svojim medijima puno pažnje posvećuju Černobiljskoj nuklearnoj elektrani. Pišu da navodno Lukašenko planira da je zauzme. Ja i dalje ne razumem šta stoji iza toga. Šta će Lukašenku ta nuklearna elektrana? Dosta smo stradali od eksplozije koja se desila tamo, niti smo je gradili, niti smo je održavali. Posledice eksplozije mi smo osetili na jednoj četvrtini naše teritorije - rekao je Lukašenko.

Ocenio je i da su svi ti navodi potpuna glupost dodavši da niti je Belorusiji potrebno tako nešto, niti Rusiji.

Beloruski lider je dodao i da će Minsk učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi osigurao regionalnu nuklearnu bezbednost.

(Sputnjik)