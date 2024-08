HLADAN TUŠ ZA ZELENSKOG IZ VARAŠAVE: Ništa od poljskih lovaca MiG-29 - Tek kada stignu američki F-35 (VIDEO)

POLjSKI ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš rekao je 27. avgusta da Ukrajina može očekivati da će dobiti dodatne poljske lovce MiG-29 tek nakon što Poljska dobije moderne F-35 kao zamenu, kao odgovor na zahtev predsednika Vladimira Zelenskog da Poljska obezbedi dodatni avioni iz sovjetskog doba.

Tokom konferencije za novinare 27. avgusta, ukrajinski predsednik Zelenski je zatražio od Poljske da isporuče avione MiG-29 kao dopunu ukrajinskim sistemima protivvazdušne odbrane.

Zelenski je rekao da je ranije o tom pitanju razgovarao sa poljskim predsednikom Andžejem Dudom i premijerom Donaldom Tuskom, ali bez ikakvih pomaka po tom pitanju.

-Zaista su nam potrebni vaši MiG-ovi zbog njihove dobre avionike i zato što nam ne bi bilo potrebno dodatno vreme za obuku naših pilota (za upravljanje letelicom), rekao je Zelenski.

Odgovarajući na poziv Zelenskog, Kosiniak-Kamiš je rekao da se usred intenziviranja ruskih provokacija u i oko vazdušnog prostora zemlje, Poljska fokusira na zaštitu sopstvenih granica.

-Znam da je Ukrajini potrebno mnogo oružja, ali naši ukrajinski partneri takođe moraju da shvate da poljska država mora da održi svoje (odbrambene) sposobnosti, rekao je Kosinjak-Kamiš.

Poljska je naručila moderne borbene avione F-35 iz Sjedinjenih Država, sa očekivanim datumom isporuke negde 2026. godine, izvestila je poljska publikacija Viadomosci. Podsetimo, Poljska je već zvanično odlučila da svoje nove lovce pete generacije F-35 nazove „Husari“.

-Tek po dobijanju novih biće moguće da se otarasimo starih aviona, kao što je MiG-29, koji se još uvek koriste, posebno za zaštitu poljskog vazdušnog prostora, nastavio je on. „Tek tada ćemo doneti odluku”.

Ranije 27. avgusta, poljski brigadni general Tomaš Drevnjak rekao je da “Rusija verovatno testira sistem protivvazdušne odbrane Poljske” nakon što se veruje da je ruski dron uleteo u vazdušni prostor Poljske 26. avgusta usred masovnog napada na Ukrajinu.

Zelenski je ranije tog dana potvrdio da su ukrajinske vazduhoplovne snage koristile nedavno isporučene avione F-16 kao deo svoje odbrane od masovnog ruskog raketnog i dronovog napada 26. avgusta.

MIG-29 UKRATKO

Sovjetski/ruski višenamenski lovac presretač MiG-29, poznat i kao “Fulkrum” prema NATO oznaci, je prvi put poleteo 1977. godine. MiG-29 je prvobitno dizajniran kao presretač, ali je kasnije modifikovan za različite uloge, uključujući vazdušnu borbu, blisku podršku i izviđanje.

Dvomotorni avion s visokom manevarskom sposobnošću. Ima delta krila i nosi dva motora Klimov RD-33 smeštena sa strane trupa, MiG-29 ostaje jedan od najčešćih borbenih aviona na svetu. Tokom godina njegove masovne proizvodnje proizvedeno je 1600 aviona.

MiG-29 je bio u službi ne samo u sovjetskim zemljama, već i u zemljama NATO-a ali i ostatku sveta. Supersonični i izuzetno manevarski MiG-29 ima jedinstven dizajn integrisanog kola koji ne deli avion na trup i krila. Ima niz elektronskih sistema za otkrivanje i ometanje neprijateljskih signala.

Okvir aviona se sastoji od glatkih prelaza sa klasičnim bočnim zidovima samo u nosu. Poseduje troslojni kokpit s visokom vidljivošću i dizajnom koji olakšava rad pilota. MiG-29 je opremljen radarom N-019 ili N-010, zavisno od varijante.

MiG-29 je dizajniran za uništavanje svih vrsta vazdušnih ciljeva vođenim raketama i vazdušnom topovskom vatrom u teškim vremenskim uslovima, uključujući i u uslovima smetnji, kao i za uništavanje kopnenih ciljeva korišćenjem nevođenog oružja u uslovima smanjene vidljivosti.

Vrsta: Laki multifunkcionalni frontalni avion

Posada: 1-2

Maksimalna brzina: 2450 km/h

Domet: 1430 km

Maksimalna visina: 18000 m

Maksimalno opterećenje: +9G

Pratnja vazdušnih ciljeva: 10

Naoružanje Uporišta naoružanja: 6 ispod krila + 1 za spoljni rezervoar za gorivo u centru trupa

Top: 30 mm GŠ-30-1 avionski top, 150 granata

Borbeno opterećenje: 2180 kg

Projektili i bombe: R-60M do 6 projektila, R-27 verzije R-27R, R-27ER, R-27T, R-27ET (do 2 projektila, okačene samo na pilone unutrašnjeg krila), R-73 do 6 projektila, R-77 do 6 projektila, počev od verzije 9-13C, BKO “Talisman”, B-8M1, S-24B, FAB-500M62, OFAB-250-270, KMGU-2, ZB-500

