"ZABRINUTI SMO": Bela kuća prokomentarisala navode o Netanijahuovoj inicijativi za gašenje Al DŽazire

PORTPAROLKA Bele kuće Karin Žan-Pjer izjavila je večeras da je, ukoliko su tačni izveštaji da Izrael prekida emitovanje katarske televizijske mreže Al Džazira, to "zabrinjavajuće".

Foto: AP Photo/Alberto Pezzali

Podsetivši da je izraelski premijer Benjamin Netanijahu danas inicirao gašenje Al Džazire u Izraelu, Žan-Pjer je istakla da Vašington veruje u slobodu štampe, preneo je Rojters.

- To je od suštinske važnosti. SAD podržavaju rad novinara od ključne važnosti širom sveta, što uključuje i one koji izveštavaju o konfliktu iz Gaze. Ako su izveštaji tačni, to nas brine - rekla je ona, preneo je Tajms of Izrael.

Netanijahu je ranije u toku dana pozvao Kneset da na večerašnjem zasedanju usvoji zakon kojim bi se njegovoj vladi dala ovlašćenja da zatvara inostrane medije, i obećao da će "odmah delovati u pravcu zatvaranja Al Džazire".

U saopštenju Netanijahuove stranke Likud navodi se da je premijer razgovarao sa šefom poslaničkog kluba partije Ofirom Kacom i zamolio ga da osigura usvajanje ovog zakona u parlamentu



