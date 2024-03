RUSKE snage nastavljaju napredovanje u različitim sektorima fronta. Postalo je poznato da su ruske snage isterale ukrajinske snage iz zapadnog dela sela Pervomajskoe.

Foto MO Rusije

Do sada su ruske snage zauzele centar sela, stigavši do linija koje idu zapadno od Lenjinove ulice – do Staroavdejevskog jezera.

Ukrajinci potvrđuje činjenicu da su ruske snage u roku od 24 časa izvele najveće napredovanje u ovom pravcu u poslednja najmanje dva meseca. Dubina napredovanja dnevno iznosila je oko jedan i po kilometar sa širinom od oko 500 metara.

Ilustracija telegram rybar

Pretrpevši gubitke u Pervomajskoju, ukrajinske jedinice su primorane da pokušaju da zadrže barem mali deo ruralne teritorije u zapadnom delu naselja – gde se Pervomajskoe spaja sa Netajlovom, koje se nalazi na istočnoj obali Karlovskog rezervoara.

Napredovanje u ovom seluu bi na kraju moglo omogućiti pristup odbrambenoj liniji ukrajinskih oružanih snaga Kurahovo-Ukrajinsk.

(TV Front)

